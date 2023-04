Festa scudetto a Napoli, accoltellato al petto un tifoso vicino allo stadio Maradona

Spiacevole episodio, prima dell’inizio della partita tra Napoli e Salernitana, che potrebbe valere la festa per lo scudetto matematico. Un 38enne napoletano è stato ferito al torace nei pressi dello stadio Maradona. L’uomo, che era in compagnia di un gruppo di coetanei con bandiere e sciarpe in vista dei festeggiamenti per il Napoli, è stato trafitto da una lama all’altezza del petto. La ferita non ha leso organi vitali e il 38enne è stato assistito all’ospedale San Paolo. L’automobilista che l’avrebbe aggredito e trafitto insisteva per passare mentre l’uomo gli avrebbe rallentato la manovra non spostandosi al suo passaggio. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato.

Festa scudetto, dalle 17 limitazioni alle strade

Itanto. è tutto pronto a Napoli per il pomeriggio che potrebbe sancire la matematica conquista del terzo scudetto. La città si è svegliata in un clima di trepidante attesa, tra striscioni e bandiere azzurre esposte ormai da più di un mese nelle strade di tutti i quartieri, e qualche “new entry” come l’enorme scudetto tricolore comparso nella notte tra le torri di Porta Capuana. Imponente la macchina organizzativa messa a punto in settimana da Prefettura, Comune di Napoli, Regione Campania e le forze dell’ordine.

Alle ore 14 sono scattati gli effetti dell’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi con la quale si istituisce un’enorme zona pedonale che comprende tutto il centro cittadino, all’interno della quale sarà vietata la circolazione di auto e moto. Nei principali punti strategici della grande zona rossa saranno distribuiti gli “health point” della Asl Napoli 1 Centro, punti di primo soccorso con medici, infermieri, volontari della protezione civile regionale. Il piano sanitario della Asl prevede il potenziamento del numero delle ambulanze e l’utilizzo di moto mediche, golf car e 65 coppie di soccorritori “appiedati” in grado di raggiungere ogni punto della città. Uno sforzo organizzativo senza precedenti per garantire la sicurezza in caso di festeggiamenti per la conquista dello scudetto.