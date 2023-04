La coerenza di Fedez: in vacanza a Dubai con moglie e figli. L’aveva definita “Disneyland coi cadaveri”

Fedez è diventato in queste ore il bersaglio delle ironie dei Social, dopo che nel mese di maggio del 2022 nel suo podcast aveva detto che non sarebbe mai più andato a Dubai (definendola «Una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto»). Indovinate dove ha scelto di passare le vacanze di Pasqua? Con Chiara Ferragni e prole è andato sotto il sole dell’emirato.

Si dovevano ancora svolgere i mondiali di calcio in Qatar, nel maggio del 2022. «Io ci sono stato, a Dubai, e poi ho visto un video di Nova Lectio (un canale di divulgazione culturale su YouTube): ho deciso che non ci vado più». Nel filmato di Nova Lectio vengono posti in risalto i lati più oscuri e controversi dell’opulenza di Dubai e l’infimo rispetto dei diritti umani di una meta esotica costantemente presa d’assalto da influencer e vip di mezzo mondo. Quegli stessi che spesso poi sui loro canali social si fanno vanto di portare avanti battaglie proprio in difesa di tali diritti.

«Avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato perché è una “città degli orrori” o qualcosa del genere. A noi follower non devi nessuna spiegazione, per carità», gli scrive un follower, «però sei davvero troppo incoerente». «Fede, ma non avevi detto che non saresti più tornato?», chiede un altro. «Non avevi parlato male degli Emirati prima dei mondiali? Ora ci passi le vacanze?», infierisce un altro. «Battaglie sociali a targhe alterne», commentano altri utenti. Tra chi accusa i Ferragnez di ipocrisia e chi invece li difende tirando in ballo l’invidia per le loro vacanze di lusso. Il Dubai Bulgari hotel, dove alloggiano Fedez, signora e figli, l’albergo a cinque stelle da listino costa qualcosa come 6mila euro a notte. Colazione inclusa