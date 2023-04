Immigrato irregolare molesta dipendenti e clienti di un supermercato: decisa l’espulsione

Espulsione dall’Italia per un immigrato irregolare che ha molestato i dipendenti e i clienti di un supermercato a Perugia. La decisione, dopo aver constatato i fatti, arriva dal Questore. L’uomo aveva già precedenti di polizia, prima di essere beccato all’esercizio commerciale. Ed era un nigeriano di 44 anni.

L’immigrato irregolare si trovava all’uscita del supermercato

Il nigeriano si era posizionato all’uscita di un supermercato situato nella Strada Trasimeno ovest a Perugia. E aveva iniziato a molestare con insistenza i clienti chiedendo del denaro in cambio dell’aiuto a portare la spesa. Come avviene spesso, in ogni angolo d’Italia, si crea una situazione difficile perché chi cerca soldi in quel modo non si stacca dal cliente. Il dipendente dell’esercizio, a quel punto, ha tentato di allontanare l’uomo, ma lui immediatamente era andato in escandescenza. Ne era nata una lite verbale che aveva indotto l’operatore addetto all’antitaccheggio a chiamare il Numero Unico di Emergenza e chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

L’indentificazione del cittadino nigeriano

Gli agenti, giunti sul posto, hanno sentito l’operatore che ha spiegato l’accaduto, precisando che la lite era rimasta su un piano verbale. Dopo aver constatato che non necessitava delle cure dei sanitari, gli operatori hanno avvicinato l’uomo. L’hanno identificato ed era un cittadino nigeriano con precedenti di polizia. Dagli approfondimenti è emerso, inoltre, che il 44enne era un immigrato irregolare. Per questi motivi è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento. Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione – al termine delle attività di rito – il Questore di Perugia ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.

Danneggiamenti e furti sulle auto, indagini in corso

Oltre alla vicenda dell’immigrato irregolare, un altro fatto di cronaca a Perugia. Gli agenti hanno effettuato diversi interventi per alcuni danneggiamenti con furto che hanno coinvolto quattro autovetture di grossa cilindrata in sosta.