Stazione Termini, immigrato palpeggia una donna: paura in piazza dei Cinquecento

Ancora paura nella zona della Stazione Termini. Una donna si è rivolta ai carabinieri, in piazza dei Cinquecento a Roma. Ha raccontato che, poco prima, un uomo l’aveva palpeggiata. La pattuglia ha rintracciato e bloccato il presunto responsabile, un straniero di 24 anni, che è stato denunciato per violenza sessuale.

Stazione Termini, la reazione della vittima

Secondo quanto emerso, l’immigrato aveva palpeggiato la donna per poi allontanarsi. Ma non aveva evidentemente calcolato che la vittima della molestia non sarebbe rimasta in silenzio. Gli uomini dell’Arma hanno raccolto una precisa descrizione che ha permesso di individuare l’aggressore. Era un giovane straniero di 24 anni, individuato a poca distanza. Raggiunto dalle forze dell’ordine, nei suoi confronti, è scattata una denuncia per violenza sessuale.