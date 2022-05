Roma, Stazione Termini: violenze e illegalità. Controlli per 119 persone, di cui 81 stranieri

Nuova operazione ad alto impatto a Roma. Nel mirino, l’area della Stazione Termini, dove continuano a susseguirsi violenze di ogni genere, dalle aggressioni ai borseggi. L’obiettivo è quello di fronteggiare situazioni di illegalità colpendo target quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, il controllo degli esercizi commerciali e strutture ricettive. Inoltre, nonché gli stranieri irregolari sul territorio presenti in zona.

I controlli nella zona della Stazione Termini

Nel corso delle attività, le forze dell’ordine hanno controllato 119 persone di cui 81 stranieri. Sono 8 le persone accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti e due presso l’Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione. Due persone sono state denunciate in stato di libertà. La prima per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio. L’altra per guida senza patente. Durante i vari posti di controllo, sono stati fermati 13 veicoli; due le contestazioni elevate per inosservanza al Codice della Strada. I controlli hanno riguardato anche 19 esercizi commerciali. I controlli hanno portato a undici sanzioni amministrative per un totale di 10,500 euro.