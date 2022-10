Incendio alla stazione Termini, nube nera in centro a Roma. Le fiamme partite da un motorino in sosta (video)

Un grave incendio alla stazione Termini ha creato disagi e panico a Roma. Una densa e alta nube nera si è levata sopra la stazione arrivando fino a San Lorenzo e a piazza della Repubblica. L’attività commerciale del bar “binario 0” è stata evacuata. L’incendio sarebbe nato da uno scooter parcheggiato in via Marsala ma ulteriori accertamenti sono in corso. Undici i motorini coinvolti nel rogo che è stato spento dai vigili del fuoco attorno alle 18 del pomeriggio. Una ragazza è rimasta intossicata ed è stata portata via in ambulanza. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità dell’area attorno alla stazione Termini, con quattro pattuglie del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso temporaneamente via Solferino in attesa della fine dell’intervento dei pompieri.