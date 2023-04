Governo, chiusa la partita delle nomine: ecco tutti i nomi di Eni, Enel, Leonardo e Poste

Una partita complessa chiusa nel miglior modo possibile: parliamo del dossier nomine dei vertici dei cinque campioni nazionali: Eni, Enel, Leonardo (già Finmeccanica), Poste Italiane e Terna (i cui nomi saranno comunicati domani). Un puzzle delicatissimo, atteso il valore strategico di ciascuna di queste aziende, che il governo Meloni ha saputo comporre in misura più che soddisfacente premiando risultati, competenza e merito. Ma vediamo nel dettaglio le liste di nomi in vista delle assemblee degli azionisti, cui spetta ratificarle.

Eni – L’assemblea degli azionisti del gruppo fondato da Enrico Mattei si terrà il 10 maggio. Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha depositato, di concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Giuseppe Zafarana (presidente), Claudio Descalzi (amministratore delegato), e come consiglieri Cristina Sgubin, Elisa Baroncini, Federica Seganti, Roberto Ciciani. Questi, invece, i nominativi del collegio dei revisori: membri effettivi Giulio Palazzo, Andrea Parolini e Marcella Caradonna. Membri supplenti: Giulia de Martino e Riccardo Bonuccelli.

Enel – Anche in questo caso l’assemblea degli azionisti si terrà il 10 maggio. La lista di nomi per il cda depositata dal Mef di concerto con il Mimit è così formata: Paolo Scaroni (presidente), Flavio Cattaneo (ad). Consiglieri: Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni, Olga Cuccurullo.

Leonardo – L’assemblea degli azionisti è convocata per il 9 maggio. La lista per la nomina del nuovo cda indica Stefano Pontercorvo come presidente e Roberto Cingolani (nella foto) quale ad. I consiglieri sono Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Francesco Macrì, Trifone Altieri, Cristina Manara e Marcello Sala.

Poste Italiane – L’assemblea degli azionisti è convocata per l’8 maggio. La lista consegnata dal Mef prevede un cda così composto: Silvia Rovere (presidente, Matteo del Fante (ad). Consiglieri: Wanda Ternau, Matteo Petrella, Paolo Marchioni e Valentina Gemignani