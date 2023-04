Fratelli d’Italia: nessun crollo, anzi torna a crescere. Meloni stacca la Schlein di 17 punti

Perfino Corrado Formigli, che anche ieri sera ha costruito una trasmissione bulgara contro il governo, ha dovuto ammettere, sondaggio alla mano, che i presunti errori del governo su cui si scatena la sinistra, per gli elettori sono medaglie in petto visto che a distanza di oltre sei mesi dalle elezioni il partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, torna a salire fino a toccare quasi il 30%. Nella schermata mostrata ieri nel corso di “Piazza Pulita”, il sondaggio Proger Index fa registrare un +0,1% per il partito della Meloni, con il Pd a sua volta in crescita e il M5S in calo.

Meloni stacca Schlein anche in popolarità

Anche i “gufi” che da giorni si esercitano in presunti cali della popolarità di Giorgia Meloni sono rimasti delusi dal sondaggio di Formigli. Giorgia Meloni è il leader più popolare, col 50% dei consensi mentre l’astro nascente della sinistra, Elly Schlein, è ferma al 33%, a distanza di ben 17 punti dalla Meloni. Per non parlare dei vari Conte, Calenda, Fratoianni…

Del Pnrr gli italiani non sono preoccupati, ma il Pd lo sa?

Ieri era stata la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, a illustrare i dati dell’ultimo sondaggio, per il quotidiano “La Stampa”, sulle priorità del Bel Paese. In collegamento con la trasmissione “Tagadà” su La7, mercoledì 5 aprile, Ghisleri aveva rivelato che il Pnrr, il piano per le riforme e l’ammodernamento dell’Italia, è scivolato al nono posto delle preoccupazioni degli italiani intervistati. “Solo il 13,7% è preoccupato da come saranno spesi i soldi europei. Tra le priorità ci sono gli sbarchi e l’immigrazione. Per quanto sembri incredibile sono passati da essere fuori top ten al secondo posto. La vicenda di Cutro ha influito” ha commentato la sondaggista precisando che inflazione, aumento dei prezzi e temi economici sono al primo posto, le tasse al secondo e la salute sul terzo gradino del podio.

Non a caso, la sinistra polemizza col governo su cosa? Sul Pnrr. Ma la gente pensa alla guerra e ai migranti, avvisate Schlein…