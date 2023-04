“Schlein lasci il Nazareno, porta sfiga. Ci sono gli spiriti degli ex segretari”: il consiglio surreale dell’ex Ds

“Il Nazareno porta sfiga”. Il Pd sempre più in ebollizione, offre sempre spunti tragicomici. Ora entra il paranormale. Il fronte del partito romano pro Schlein si sfalda, discute, si lagna: “Nascono c movimenti staccati da zingarettiani e AreaDem (le due grandi frange piddine che hanno sostenuto la corsa della segretaria); e ci si accusa a vicenda di correntismo sfrenato”. E’ Repubblica nella pagine romane a dare conto della fibrillazione dei dem. Tutto questo in vista del congresso romano; con l’organizzazione della segreteria ancora in alto mare; con le ossa rotte per la batosta in Friuli e con una alleanza con i grillini ancora in cerca d’autore, in vista soprattutto delle amministrative di maggio. In tutto questo bailamme, arriva il consiglio lunare alla neo-segretaria. “Porta sfi***a, se ne deve andare”. A parlare è Ugo Sposetti, storico tesoriere dei Ds, il partito da cui è nato il Pd.

Pd alla scaramanzia, il “consiglio” di Ugo Sposetti a Schlein

In una battuta, secondo lui, la vera insidia sul terreno di Elly Schlein sarebbe una sorta di “maledizione” della sede del Pd. Un retroscena del Foglio firmato da Simone Canettieri parte dalla “profezia” dell’ex comunista: “Elly mi piace e va aiutata, ma le consiglio di lasciare la sede: porta sfi***a“. Il Nazareno, secondo questa visione scaramantica viene descritto come una sorta di “buco nero” in cui anche i “migliori” finiscono per essere inghiottiti nella palude delle correnti. Il suo giudizio negativo non tocca la segretaria ma chi le sta intorno. Gianni Cuperlo e Pierluigi Castagnetti, nei giorni scorsi, non sono stati teneri con lei. E la lentezza con cui il dossier segreteria non vende mai giorno sta creando tensioni al punto che in molti hanno coniato per lei il soprannome di “lumachina“. Secondo Sposetti tutto è frutto dell’effetto- Nazareno. Sono alla frutta.

Pd, Sposetti: “Il Nazareno è abitato dagli spiriti degli ex segretari che hanno distrutto il partito”

La sede del Pd è portatrice sana di veleni, secondo l’ex esponente dei Ds. Un luogo di “discussioni da matti” dove la Schlein non potrebbe lavorare in pace. Di qui il consiglio netto surreale. La politica lascia il posto al paranormale: “A Elly consiglierei una cosa: andare via dal Nazareno. Quel palazzo porta sfortuna, jella, sfi***a. E’ abitato dagli spiriti degli ex segretari; alcuni dei quali, e non voglio fare nomi ma è facile arrivarci, hanno distrutto il partito e fatto sicuramente peggio di lei”. La soluzione pratica per lui sarebbe disfarsene: “Se fossi nel nuovo gruppo dirigente userei i soldi risparmiati per una sede così grande, e spesso vuota, per aiutare le sezioni periferiche del partito, che sono in sofferenza, che si sentono spesso abbandonate”. Con questo tocco scaramantico e spiritista il Pd è al completo della commedia.