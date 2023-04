E’ morto il musicista svedese Lasse Wellander, chitarrista della storica band degli Abba

Il musicista svedese Lasse Wellander, storico chitarrista della leggendaria banda pop degli Abba, è morto venerdì 7 aprile all’età di 70 anni in seguito ad un tumore. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia al quotidiano svedese “Göteborgs-Posten“. Su Facebook i suoi familiari gli hanno reso omaggio scrivendo: “Eri un musicista straordinario e umile come pochi, ma soprattutto eri un marito, padre, fratello, zio e nonno meraviglioso. Gentile, sicuro, premuroso e affettuoso e molto di più, che non si può descrivere a parole”.

Wellander ha suonato nei più grandi album degli Abba e ha fatto tournée con loro tra il 1975 e il 1980. I membri della band svedese, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad, hanno espresso il loro cordoglio con un comunicato: “Lasse era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo chitarrista. L’importanza del suo contributo creativo in studio di registrazione e del suo solido lavoro alla chitarra sul palco era immensa”.