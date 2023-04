Conservatori europei a Sofia dal 12 al 14 maggio per “European Culture Weekend”. Invito aperto

Il Partito Conservatore europeo invita i conservatori di tutta Europa a Sofia dal 12 al 14 maggio per discutere insieme i temi più attuali sul tavolo dei decisori europei a nazionali. La Conferenza è aperta a attivisti, simpatizzanti e curiosi. Il contributo richiesto ai partecipanti è di 240 euro ed include viaggio aereo, hotel e attività culturali e di networking.

E’ il Segretario Generale Antonio Giordano ad illustrare l’iniziativa: “La mission del Partito ECR è rafforzare i legami che ci uniscono come conservatori, per questo i nostri eventi sono inclusivi, aperti a giovani, famiglie e appassionati. Vogliamo dare ai conservatori d’Europa l’opportunità di incontrare i colleghi provenienti da diversi paesi per parlare di politica, cultura e futuro in un’atmosfera amichevole”.

Un’agenda politica che approfondisce le sfide principali che ha di fronte l’Europa, proponendo soluzioni pragmatiche e conservatrici, momenti di networking e l’opportunità di visitare una delle capitali europee più suggestive. E’ questo il programma dell’ECR nella capitale della Bulgaria Sofia. Le iscrizioni sono aperte e disponibili qui, all’indirizzo events@ecrparty.eu.