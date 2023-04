Céline, esce un racconto medievale rifiutato dall’editore: una leggenda gaelica “metà crimine, metà prosa”

“La volonté du roi Krogold”, un inedito racconto medievale di Céline che il suo editore dell’epoca, Denoël, non volle dare alle stampe, è in uscita in Francia per i tipi della Gallimard. Personaggi leggendari, miti antichi e un gusto per la saga storica rimasti a lungo nel cassetto dello scrittore morto nel 1961, tornano a rivivere in un volume di 320 pagine, dopo tanto tempo, promosso a nuova vita editoriale.

Céline, esce giovedì in Francia un suo racconto inedito sul Medioevo

E allora, la guerra di re Krogold contro «il principe fellone Gwendor». L’omicidio del procuratore Morvan da parte del “trovatore” Thibaut. La passione di Joad per «la bella Wanda», sono gli episodi principali che si svolgono tra la Bretagna e la Scandinavia, in un’ambientazione da “Medioevo lirico”, di un’inedita «leggenda gaelica, metà crimine, metà prosa». Un’opera firmata Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) che giovedì 27 aprile la casa editrice parigina Gallimard – che detiene i diritti dell’autore –pubblicherà per la prima volta. Torna allaribalta così La volonté du roi Krogold, un racconto medievale ritrovato tra le carte sconosciute di Céline. Quelle carte riportate alla luce nel 2021.

L’editore dell’epoca rifiutò di pubblicare il volume dello scrittore francese

Il volume di 320 pagine raccoglierà le uniche due versioni della leggenda medioevale finora conosciute. Entrambe inedite e completate in modo disomogeneo: una dattiloscritta risalente alla prima metà degli anni Trenta, La Légende du Roi René. L’altra, La Volonté du Roi Krogold, manoscritta tra il 1939 e il 1940, e che reca il titolo definitivo. La storia è rimasta inedita perché, come anticipato, fu rifiutata all’epoca dall’editore di Céline, Denoël, che giudicò il racconto medievale disorganico rispetto alla produzione narrativa dello scrittore.

Non potendolo pubblicare, Céline inserì parte del racconto medievale in altri suoi libri

Così, non potendolo pubblicare, Céline inserì il racconto frammentario in parte nel suo romanzo Morte a credito (1936). Oltre che in Guerre e Londres, gli altri due romanzi inediti che hanno visto la luce da Gallimard solo nel 2022. Eppure, la storia di questa gestazione letteraria lunga e accidentata, narra che lo scrittore continuò a lavorarci anche in seguito, senza tuttavia riuscire a dargli il tocco finale. Céline era deluso dalla scarsa considerazione in cui era tenuto il suo stile «epico e bardico», che aveva dato origine a questa mitologia «lirica e ironica», che per lui non era meno significativa dei suoi scritti di finzione. Ebbene oggi, a distanza di tanti anni, giustizia editoriale è fatta.