Céline, arriva a ottobre in Francia il romanzo inedito su Londra. Era tra le carte scomparse nel 1944

Un nuovo romanzo inedito di Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) sarà pubblicato in Francia da Gallimard: si intitola “Londres” e arriverà nelle librerie il prossimo 13 ottobre, come ha annunciato la casa editrice che detiene i diritti di autore dell’intera opera letteraria dello scrittore francese. Il romanzo ambientato a Londra fa parte dei manoscritti recuperati dopo decenni e restituiti nel giugno 2021 agli eredi del sulfureo autore di “Viaggio al termine della notte“.

Il manoscritto di “Londres” era tra le carte scomparse nel 1944 durante il saccheggio dell’appartamento parigino in Rue Girardon a Montmartre da parte di militanti della Resistenza, dopo che Céline, accusato di collaborazionismo e antisemitismo, lo aveva lasciato per la Germania poco prima della Liberazione della capitale francese. Per molti anni quelle carte sono state in possesso del giornalista Jean-Pierre Thibaudat che le ha tenute segrete fino a un anno fa.

Gallimard ha pubblicato nello scorso maggio il romanzo inedito “Guerre” (si stimano già 140mila copie vendute in Francia), incentrato sulla convalescenza del soldato Ferdinand gravemente ferito al fronte nel 1915. “Guerre” si conclude con la partenza del protagonista, il brigadiere Ferdinand, per l’Inghilterra. “Londres”, scritto nel 1934, è la sua diretta continuazione, ha spiegato Gallimard. Il secondo romanzo inedito, ha precisato la casa editrice francese, si distingue come la grande storia di una doppia vocazione: la scrittura e la medicina. “O come tenersi il più vicino possibile alla verità degli uomini, in mezzo a questa farsa oltraggiosa e ingannevole che è la vita”, ha aggiunge l’editore nella scheda di presentazione destinata ai librai. A Londra Ferdinand abita in una mansarda della Leicester Pension, dove Cantaloup, un pappone di Montpellier, organizza un intenso commercio sessuale con la complicità di un poliziotto.

Anche Céline gravemente ferito nella Grande Guerra partì per la capitale britannica nel 1915, assegnato al consolato francese, dove rimase per circa un anno. Questo periodo è stato rievocato in “La banda di Guignol“, romanzo pubblicato nel 1944, e in “Le Pont de Londres” (La banda di Guignol II), pubblicato nel 1964, tre anni dopo la morte dell’autore.