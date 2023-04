Cabaret Calenda: attacca i renziani per aver votato La Russa, poi smentisce e lancia il partito unico

“Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo”, scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda nel giorno in cui sui giornali è lui stesso a ufficializzare la crisi con Matteo Renzi. La sua mossa, di prima mattina, è provare a mettere alla corda il leader di Italia Viva, ma difficilmente stasera nel Terzo Polo scoppierà la pace tra Calenda e Renzi sul partito unico.

Calenda accelera sul partito unico, ma Renzi non sembra d’accordo

Tensione alle stelle, dunque, con i botta e risposta tra gli esponenti dei due partiti di centro si susseguono e anche i due leader non si sottraggono a provocazioni e frecciate. Nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, un virgolettato di Calenda a proposito dei renziani lanciava accuse gravissime, nell’ottica dei terzopolisti. “Quando votarono La Russa per avere la presidenza della Vigilanza io chiusi gli occhi, ma adesso basta“. Qualche ora dopo la pubblicazione, l’ufficio stampa di Azione ha però voluto smentire la dichiarazione. “I virgolettati attribuiti da alcuni quotidiani al leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, e riguardanti l’elezione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sono evidentemente privi di fondamento”.

Renziani scatenati contro il leader di Azione

Troppo tardi, i renziani si erano già scatenati. “Secondo la Stampa Calenda accusa ItaliaViva di aver votato La Russa. Ma è falso. Lo dice la matematica. E lo diceva persino Calenda. A meno che, anche su questo, non abbia cambiato idea”, scrive su Twitter Luciano Nobili, di Iv. “Sul voto a La Russa. Leggo che Calenda accuserebbe Italia Viva di aver votato La Russa per avere la vigilanza Rai. Qualcuno spieghi a Carlo che la Russa ha preso quasi venti voti in più: e anche a voler ammettere che IV abbia votato (falso!) noi siamo solo in cinque. Non a caso la vigilanza l’hanno presa i grillini. La politica è una materia difficile da capire, ma la matematica è più semplice: basta fare i conti“, attacca anche Ivan Scalfarotto, senatore di Iv.

In questo clima, stasera dovrebbe nascere il partito unico del Terzo polo…