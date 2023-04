Bonelli comico, dopo i sassi la grandine. Posta la foto di Roma imbiancata: “Piove e Meloni non fa nulla…”

Il verde Angelo Bonelli difende l’ambiente in modo molto, ma molto particolare. Prima si è portato in aula i sassi del letto dell’Adige per denunciare la siccità e poi li ha riportati indietro, rimettendoli al loro posto. Ora posta le foto della grandinata di domenica per gettare l’allarme sul cambiamento climatico ma soprattutto per intonare il noto refrain “Piove, governo ladro”.

Ha scritto quindi su twitter un post indignato: “Roma oggi. Ora @GiorgiaMeloni non scomodiamo né Mose’ né la dea Chione, magari se il governo si occupasse di cambiamento climatico e la smettesse di puntare sulle fonti fossili e non dicesse no alle politiche sul clima dell’Europa, guarderemmo al futuro con meno preoccupazione“.

La questione è controversa: responsabile della grandine è Giove pluvio o Chione dea della neve? In attesa che un’adeguata esegesi della mitologia greca ci apra gli occhi su questo dilemma il tweet di Bonelli ha attirato commenti e ironie degli internauti.

“Io pensavo che scherzassi con il sasso da fiume ma, evidentemente, eri serio e confermi il tuo triste livello di QI e buon senso. Se l’opposizione è formata da persone con queste qualità e sostanza, Meloni governerà per i prossimi 40 anni”, scrive uno. “Io qui un bell’esposto in procura lo farei”, scherza un altro. Mentre un altro ancora ricorda ancora il climate change nel XIV secolo, quando una grandinata si abbatté sull’esercito di Edoardo III durante l’assedio di Chartres. Era il 13 aprile del 1360. Colpa della primavera o della destra al governo? Molti, infine, virano sul pessimismo e si domandano: se questa è l’opposizione, a Palazzo Chigi stanno tremando di paura…