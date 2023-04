Bonelli, che figura: chiede a Lollobrigida una legge contro il caporalato. Ma il ministro l’ha già firmata

Domenica bestiale, cantava Fabio Concato, ma potrebbe cantarla anche Angelo Bonelli, ormai abbonato alle figuracce (stavolta sul caporalato), anche nei giorni in cui il Parlamento è chiuso.

Bonelli fa la nota sul caporalato ma non ha studiato

«Le recenti affermazioni del ministro Lollobrigida sui giovani disoccupati (“Meglio nei campi che sul divano col rdc”) sono gravemente offensive e fuorvianti”, ha dichiarato oggi pomeriggio in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli. “Descrivono infatti i giovani disoccupati come fannulloni, e questo è falso. Il ministro perché non si occupa dei 230 mila lavoratori agricoli irregolari – prosegue Bonelli – per buona parte controllati dalla mafia del caporalato È compito della politica fare in modo che questi lavoratori ricevano le giuste tutele e siano trattati con dignità e rispetto».

Foti cita la legge di Lollobrigida: “Bonelli si documenti”.

Le repliche non si fanno attendere e ridicolizzano il parlamentare di Avs. «Credo che Bonelli abbia bisogno il prima possibile di un corso accelerato di attualità politica. Se studiasse, infatti, si accorgerebbe subito che il primo provvedimento attuato dal ministro Lollobrigida è stato proprio sulla condizionalitá sociale che, testuale, punta a ‘garantire idonee condizioni di lavoro, tutelare le norme di salute e sicurezza all’interno delle aziende agricole, nonché contrastare il caporalato e il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori del settore’. Va bene per la sinistra dover criticare tutto a prescindere, ma almeno documentarsi sui temi, eviterebbe a Bonelli e company di fare figuracce simili». Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Cerreto: “Il portavoce di Europa Verde cerca visibilità, ma gli è andata male”

Sulla stessa linea Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura. “Farebbe bene il collega Bonelli ad informarsi e possibilmente anche provare a studiare i provvedimenti del governo. Uno dei primi decreti firmati dal Ministro Lollobrigida ha riguardato la condizionalità sociale, questo anche per colmare un vuoto che era stato lasciato dagli alleati dell’onorevole Bonelli che evidentemente si erano occupati poco e male di ciò che oggi invoca, in cerca solo di un minimo di visibilità. Peccato che ha studiato male ignorando che il provvedimento è stato già redatto e firmato”.

L’esponente dei Verdi, recentemente ha fatto alcune figure barbine: prima mostrando i sassi dell’Adige in aula di Montecitorio, asfaltato dal premier Meloni (“Mi ha preso per Mosè?”). Ha poi affrontato il duello dialettico con Donzelli, che gli ha ricordato che i sassi dai fiumi non si possono portare. Bonelli, a quel punto, ha girato un video nel quale rimette i sassi a posto. Da Verde a Rosso: di vergogna, è un attimo.