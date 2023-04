Berlusconi, il bollettino medico: “Ripresa ottimale e convincente”. Barelli: “Lo sento sempre, sta sul pezzo”

È una “ripresa ottimale e convincente” quella che sta avendo Silvio Berlusconi. A riferirlo è il bollettino medico rilasciato oggi e firmato dal medico personale dell’ex premier, Alberto Zangrillo, e dal primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia del San Raffaele, Fabio Ciceri.

Il bollettino medico sulle condizioni di Berlusconi: “Ripresa ottimale e convincente”

“Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”, si legge nel bollettino, che dà conto quindi di ulteriori progressi nelle condizioni del Cav, ricoverato da tre settimane.

Barelli: “Lo sento costantemente, sta sul pezzo”

Ulteriori indicazioni sono arrivate anche dal capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli che, ospite di Sky Star, ha riferito che “lo sento costantemente, sta sul pezzo, è determinato e attento ai lavori parlamentari e del partito”. “È l’allenatore di una squadra coesa che guarda sempre al futuro e supporta in modo encomiabile il governo nell’interesse del nostro Paese”, ha aggiunto il deputato azzurro, sottolineando anche Berlusconi “ieri ha dimostrato di essere in piena forma, intervenendo su una questione che a lui sta molto a cuore, la Festa della Liberazione“. Dunque, “la sua ripresa è ottimale” e, ha ribadito Barelli, “auspichiamo di averlo con noi alla Convention di Forza Italia a Milano il 5 ed il 6 maggio, se non in presenza, in video”.