Silvio Berlusconi è uscito (dopo 12 giorni) dalla terapia intensiva. Domani il bollettino medico

A 12 giorni dal ricovero per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica, Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, per essere trasferito nel reparto solventi del primo piano del padiglione Q.

Berlusconi: oggi la visita di Marina e Paolo

È lì che sono andati a fargli visita, questo pomeriggio, la figlia Marina e il fratello Paolo, che entrando con l’auto dall’ingresso carrabile di via Olgettina 60 ha confermato ai cronisti il trasferimento dell’ex premier dalla terapia intensiva. ”Tutto bene”, la rassicurazione con il sorriso sulle labbra e il pollice alzato di Paolo Berlusconi, seguita da un invito alla cautela.

Berlusconi fuori dalla terapia intensiva: domani il quarto bollettino medico

L”’ulteriore e costante” miglioramento delle condizioni del leader azzurro era stato anticipato, giovedì, dall’ultimo bollettino firmato da Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto di midollo osseo e oncoematologia. Domani – a quanto si apprende – verrà diramata una nuova nota ufficiale sulle condizioni del leader di Forza Italia, la quarta dal 5 aprile, giorno del ricovero.

Costante, da allora, il via vai al San Raffaele dei parenti e degli amici più stretti di Silvio Berlusconi, tra cui il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che anche nel pomeriggio di oggi ha fatto visita all’ex premier, al cui fianco resta sempre la compagna Marta Fascina. Il padre, Orazio Fascina, anche oggi è stato accanto alla figlia e lasciando l’ospedale, poco prima delle 20, ha confermato ai cronisti che l’ex premier ”sta bene”.

Da Gasparri a Salvini: i messaggi per il Cavaliere

“Berlusconi e il Monza vincenti. Abbracci e auguri al nostro presidente, ti aspettiamo il 5 maggio. Sempre con te!”. Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. “L’uscita di Silvio Berlusconi dalla terapia intensiva è una bellissima notizia, ne siamo molto felici. Forza Silvio, ti aspettiamo presto in Parlamento”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi. Anche Matteo Salvini saluta la notizia con un messaggio su Twitter: “In bocca al lupo Silvio, amico mio!”, ha scritto il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture.