Ballando con le stelle, ancora dubbi sulla conferma di Selvaggia Lucarelli

Prosegue il giallo sull’esclusione di Selvaggia Lucarelli dai giudici della prossima edizione di Ballando con le stelle. L’indiscrezione è stata diffusa qualche giorno fa dal sito Tv Blog, sempre molto informato sulle materia di propria competenza. E in queste ore la diretta interessata, nelle storie della sua pagina Instagram, ha fatto sapere di non saperne “assolutamente niente”.

L’indiscrezione sull’esclusione di Selvaggia Lucarelli da “Ballando con le stelle”

Dopo aver parlato dei dubbi intorno alla riconferma di un giurato non identificato, Tv Blog ha fatto il punto della situazione: “Sicuri della conferma i tre componenti maschili della giuria del programma, ovvero Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto; indiscutibile la presenza della presidente di giuria Carolyn Smith; l’incerta dunque sarebbe, secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, Selvaggia Lucarelli”. Alla base dell’uscita ci sarebbero, secondo quanto riferito dal sito, “attriti, più o meno palesi” tra i membri del team del programma e la giornalista, sebbene nei suoi confronti la direttrice e conduttrice dello show Milly Carlucci nutra “ancora grande stima”.

La giurata: “Non ne so assolutamente niente”

“Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente”, ha commentato Lucarelli, rispondendo a una domanda dei suoi follower a proposito del “chiacchiericcio” sulla nuova stagione di Ballando con le stelle, per la quale Tv Blog ha anche indicato i nomi delle possibili alternative: Barbara D’Urso, Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione in coppia con Pasquale La Rocca. Anche su questo è intervenuta Lucarelli: “A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv”.