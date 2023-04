Attentato di Tel Aviv, Netanyahu chiama il premier Meloni: «Condoglianze per Parini»

Il primo ministro dello Stato di Israele Benjamin Netanyahu ha chiamato il premier Giorgia Meloni per esprimere le proprie condoglianze al governo italiano per la morte di Alessandro Parini, rimasto ucciso nell’attentato di venerdì scorso a Tel Aviv. A renderlo noto è una nota di Palazzo Chigi. A sua volta, il presidente del Consiglio ha ringraziato il governo israeliano per l’assistenza fornita e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza. «Oggi – ha scritto sui social la Meloni – ho ricevuto una telefonata dal Primo ministro di Israele Netanyahu, il quale ha voluto esprimere condoglianze per la morte di Alessandro Parini nell’attentato a Tel Aviv. L’ho ringraziato per l’assistenza fornita e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele».

Nel frattempo si apprende che l’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, sarà a Ciampino per il rientro della salma del nostro connazionale. «So che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esprimere le sue condoglianze per la morte di Parini», ha riferito Bar intervistato da RaiNews24. Il rappresentante diplomatico ha poi sottolineato le «molte dimostrazioni di solidarietà da parte di giovani israeliani». Bar, infine, ha condannato il tentativo intenzionale di Hamas e Jihad Islamica di «promuovere violenza e provocazione» e si è detto «senza parole» per quello che è avvenuto a Parini.

Ci sarà anche Mattarella ad accogliere la salma di Parini

Espressioni di affetto verso la giovane vittima dell’attentato di Tel Aviv sono giunte anche dal personale dell’ambasciata d’Italia in Israele. «Ciao Alessandro. Non ti dimenticheremo. E come si dice nella tradizione ebraica, il tuo ricordo sarà una benedizione», si legge in un messaggio postato sotto la foto dell’aereo di Stato che riporterà in patria la salma di Parini. Ad accoglierla all’aeroporto militare di Ciampino, oltre ai genitori, ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.