Attentato di San Pietroburgo: c’è un secondo arresto. La Russia accusa l’intelligence ucraina (video)

Secondo arresto per l’attentato nel bar di San Pietroburgo che è costato la vita al blogger militare Vladlen Tatarsky e il ferimento di 32 persone. Le autorità russe hanno arrestato un Dmitry Kasintsev, 27 anni, in relazione all’attentato a San Pietroburgo in cui ha perso la vita il blogger militare. Lo riferisce il sito d’informazione russo The Insider, spiegando di aver appreso la notizia da Dmitry Rylov, il marito di Darya Trepova, la 26enne è stata arrestata in quanto principale sospettata per l’omicidio.

Il secondo arrestato è il padrone di casa della Trepova

Il canale Telegram Shot ha pubblicato un video dell’arresto di Kasintsev mostrando un gruppo di agenti in borghese portare via un uomo in manette. Nel video si vede l’uomo conosciuto da Daria Trepova, nella cui casa si era nascosta dopo l’attentato. Secondo le informazioni ottenute da Shot, l’uomo durante la visita delle forze dell’ordine, era così spaventato che non poteva dire quasi nulla. Ha anche rifiutato di rispondere alle domande del nostro corrispondente. Attualmente, è stato portato in interrogatorio.

Nell’attentato di San Pietroburgo un morto e 32 feriti

A commettere l’attacco – che oltre a uccidere Tatarskij ha provocato il ferimento di altre 32 persone -, secondo il Comitato investigativo russo sarebbe stata Darja Petrova, una giovane donna di 26 anni legata alla fondazione Fbk del noto dissidente Aleksej Navalnyj, attualmente in carcere. La cittadina russa è stata arrestata questa mattina nell’appartamento in affitto di un amico di suo marito, situata nel quartiere di Vyborg, a San Pietroburgo. Come reso noto dal portale russo “Fontanka“, l’arresto ha avuto luogo verso le sei del mattino (le 5:00 in Italia). Le fonti del sito web riferiscono che la giovane è recentemente arrivata da Mosca a San Pietroburgo ma sarebbe stata trovata in possesso di alcuni biglietti aerei per l’Uzbekistan, un segnale – secondo le autorità – della sua volontà di fuggire una volta commesso l’attentato.

«Ho portato una statuetta che poi è esplosa»: così Darya Trepova, la donna sospettata di avere compiuto l’attentato di ieri un un caffè di San Pietroburgo, risponde alla domanda di chi la interroga in un video diffuso dalle autorità russe. Alla domanda «Chi te l’ha data?», la giovane risponde: «Posso dirlo dopo?».

Il Comitato nazionale antiterrorismo russo (Nac) ha affermato che l’omicidio del propagandista Vladlen Tatarsky era stato pianificato dai servizi speciali ucraini “con il coinvolgimento di agenti che cooperavano con la Fondazione anticorruzione (ACF) [di Alexei Navalny]”, secondo un rapporto citato dalla Tass. Il Nac ha anche affermato che la principale sospettata, Daria Trepova, è “un’attiva sostenitrice dell’ACF”.