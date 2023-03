Varchi (FdI): auspico un’ampia convergenza sulla nostra legge contro l’utero in affitto. Il Terzo Polo potrebbe appoggiarla

La proposta di legge che rende la maternità surrogata reato universale è stata incardinata in Commissione Giustizia alla Camera. L’esame del provvedimento, che vede come relatrice Carolina Varchi (Fdi) inizierà la prossima settimana.

Varchi: sul tema c’è interesse da parte di tutti i gruppi parlamentari

“Non escludo che anche il Terzo Polo possa appoggiare la nostra proposta di legge. E comunque anche nel Pd ci sono sensibilità diverse” dice Varchi all’Adnkronos. Auspica dunque la più ampia convergenza su un tema che sta particolarmente a cuore al partito di Giorgia Meloni. “Anche in questa legislatura, come accaduto in passato, faremo delle audizioni. E’ un tema, quello della maternità surrogata, su cui oggi ho registrato interesse da parte di tutti i gruppi parlamentari, anche tra alcuni esponenti del Terzo Polo: non escludo dunque – sottolinea Varchi – che possano sostenere la nostra proposta. Nella scorsa legislatura ricordo per esempio una proposta analoga dell’onorevole Carfagna. Immagino che la sua sensibilità non sia cambiata”.

Anche nel Pd esistono sensibilità diverse

Si aspetta un sostegno anche dalla componente cattolica del Pd? “Non ne abbiamo parlato ma so che nel Pd ci sono sensibilità diverse. Una legge di questo tipo oggi è necessaria perché il solo divieto dell’utero in affitto in Italia ha generato il fenomeno noto come ‘turismo procreativo’, dunque è necessario rendere questo reato punibile anche quando viene commesso all’estero”, afferma l’esponente di Fdi relatrice della proposta.

La legge non è retroattiva e nessun bambino già nato sarà toccato dalle norme

Con questa pdl intendete rendere l’utero in affitto reato universale, ma come si salvaguardano i diritti dei bambini che già ci sono? “E’ un tema mal posto”, osserva Varchi: “La legge non è retroattiva e in ogni caso la questione dei bambini non è toccata da questa proposta: non c’è alcuna discriminazione nei confronti dei bambini. Ci tengo a specificarlo, perché questa è una delle critiche strumentali mosse da una parte della sinistra. La nostra è una proposta a tutela delle donne”.

Secondo la parlamentare di Fdi “c’è una bassa soglia di attenzione sull’utero in affitto perché la narrazione che c’è attorno vorrebbe raffigurarlo come un fenomeno di stampo solidaristico quando invece è un contratto che prevede uno scambio di denaro” con lo sfruttamento di “donne in stato di bisogno. E’ una pratica terribile, ma la narrazione dominante distorce la realtà dei fatti”.