Usa, 17enne vicentina travolta da un auto sulle strisce in Colorado. In un post, lo struggente addio del papà

Un impatto mortale, una tragedia all’improvviso che stronca la giovane vita di Giorgia Trocciola, una 17enne del Vicentino, morta in un incidente stradale, mentre attraversava la strada a un passaggio pedonale in Colorado. La ragazza si trovava negli Stati Uniti per motivi di studio. Ed è dai siti d’oltreoceano che arriva la terribile notizia della fine prematura di una ragazza bella e solare. Che aveva scelto di vivere un’esperienza di studio all’estero, e di condividere con professori e studenti americani la sua passione per lo sport.

Usa, 17enne vicentina morta in un incidente stradale

Tutto finito, in un attimo terribile. Un istante che ora riecheggia in un dolore che la famiglia – volata negli Usa – ha capito subito di poter condividere con tutta la comunità di studenti, insegnanti e amici di Giorgia, compagni di un’esperienza che la 17enne aveva fortemente voluto vivere. Tanto che il papà della ragazza, in un post su Fb ha postato le foto della figlia e ha scritto: «Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile… Siete tantissimi e di questo ve ne sono grato».

Lo struggente addio del papà in un post su Facebook

E ancora. «In pochi scatti si può capire la mia “bambina” chi fosse… Matta, sincera, profonda, unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto: #LLG. Che tradotto significa “Vivi Come Giorgia“. Praticamente la conoscevano e amavano tutti. Io, Mery e Azzurra, e tutta la mia famiglia, vi ringraziamo per l’affetto che ci state dando. Ve lo scrivo con il cuore. Grazie».

Zaia, «dispiacere e commozione per la morte della 17enne vicentina in un incidente stradale»

E dal Veneto, anche il presidente della Regione, Luca Zaia, ha voluto commentare la notizia della prematura scomparsa della diciasettenne vicentina, investita durante un attraversamento stradale. «Ho appreso con profondo dispiacere e commozione della morte prematura della nostra connazionale avvenuta negli Stati Uniti in un tragico incidente stradale. La mia vicinanza – sono state le parole del governatore – va alla famiglia. Agli amici. Alle compagne della squadra di baseball con cui condivideva la passione per lo sport. Queste sono le notizie che non vorremmo mai ricevere».

«Un lutto che colpisce nel cuore»…

Un cordoglio, quello che Zaia ha espresso per «Giorgia, una ragazza solare, gioiosa e sportiva, che aveva deciso di volare dall’altra parte del mondo vivere l’esperienza dello studio all’estero». E un lutto, ha concluso il presidente di Regione, «che colpisce nel cuore».