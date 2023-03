Un test “cognitivo” per verificare se Biden può ricandidarsi: la proposta che fa infuriare i Democratici

“E’ ridicola”. Così la first lady, Jill Biden, liquida la proposta della candidata repubblicana alla Casa Bianca, Nikki Haley, di prevedere test cognitivi per i politici over 75. E riguardo alla possibilità che il marito, Joe Biden, che ha attualmente 80 anni e ne avrà 82 al momento delle prossime elezioni presidenziali alle quale intende ricandidarsi, accetti di sottoporsi a questi test la first lady, intervistata dalla Cnn, ha detto: “Non ne abbiamo neanche parlato, non parliamo neanche di una cosa del genere”.

Test per gli over 75, come Biden: la proposta che fa infuriare i Democratici

La reazione di Jill Biden è molto simile a quella di Bernie Sanders, anche lui uno dei politici eterni per i quali la 50enne ex ambasciatrice all’Onu chiede un test: “Un’idea assurda”, ha detto l’81enne senatore ed ex candidato democratico alla Casa Bianca. “Abbiamo combattuto il razzismo, il sessismo, l’omofovia e credo che potremo combattere anche la discriminazione dei confronti degli anziani”, ha aggiunto.

Il tumore alla pelle che ha colpito il presidente Usa

Alcuni giorni fa, il presidente Usa Joe Biden era stato operato per un tumore alla pelle, che gli era stato diagnosticato durante uno screening sanitario di routine. L’intervento si è svolto il 16 febbraio scorso presso il Walter Reed National Military Medical Center a Washington, quindi pochi giorni prima della visita a sorpresa del presidente a Kiev, in Ucraina, e del viaggio in Polonia.

Kevin O’Connor, il medico di Biden, ha fatto sapere con una nota che la lesione è stata rimossa dal torace di Biden con successo. “Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso e non sono necessari ulteriori trattamenti”, ha affermato, aggiungendo che l’inquilino della Casa Bianca “continuerà i controlli dermatologici come parte della sua assistenza sanitaria in corso”, ma che “non sarà necessario alcun ulteriore trattamento”, dal momento che l’area è “guarita bene” da quando è stata eseguita la biopsia.