L’ex “delfina” Nikki Haley sfiderà Trump. Vuole essere la “Meloni americana”, prima donna alla Casa Bianca

Nikki Haley è pronta a scendere in campo per la corsa alla Casa Bianca. Secondo quanto riportano diversi media americani, ex governatrice repubblicana della South Carolina che Donald Trump nominò ambasciatrice all’Onu, annuncerà la sua candidatura il prossimo 15 febbraio, diventando quindi la prima a sfidare ufficialmente l’ex presidente nelle prossime primarie Gop. Secondo quanto riportato, presto saranno inviati gli inviti per l’evento al Charleston Visitor Center, in South Carolina, dove Haley annuncerà la sua decisione di puntare a diventare la prima donna presidente della storia americana. La 51enne figlia di una famiglia di professori universitari immigrati dall’India, già nelle scorse settimane, in un’intervista con Fox News, si era detta pronta ad impegnarsi per scacciare Joe Biden dalla Casa Bianca e portare “una nuova generazione” di leader a Washington. Sarà la “Meloni americana”, prima donna a scalare la Casa Bianca?

Nikki Haley da delfina a sfidante di Trump

“Dobbiamo andare in una nuova direzione , e posso io essere la leader? Certo posso essere io”, aveva aggiunto Haley, che invece nel 2021 aveva escluso una sua candidatura se Trump si fosse ricandidato nel 2024. “Molto è cambiato”, ha risposto riferendosi ai problemi economici del paese, e precisando che sente di poter far parte di un necessario cambio generazionale. Il tutto mentre a destra il parterre dei potenziali candidati sembra pronto ad arricchirsi di altri nomi di spicco, tra cui l’ex vicepresidente Mike Pence, che ha già effettuato diversi blitz in South Carolina, dove punta a conquistare il fondamentale elettorato evangelico. Sabato Haley ha twittato: «Serve una nuova generazione alla guida. Non bisogna avere 80 anni per essere leader a Washington». E Trump? Sembra snobbarla, anzi: “Le ho detto che dovrebbe farlo”. Ma forse bluffa.