Biden da Zelensky: “Kiev ha catturato il mio cuore. Putin sta fallendo”. Nuovo pacchetto di aiuti

“Storica, tempestiva, coraggiosa”. Così Volodymyr Zelensky definisce su Twitter la decisione di Joe Biden di recarsi, a sorpresa, oggi a Kiev per ribadire concretamente con la visita nella zona di guerra il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina ad un anno dall’inizio dell’invasione russa. “Kiev ha catturato il mio cuore, sapevo che sarei tornato“. E’ il tweet di Biden che ha pubblicatoo una foto del suo messaggio sul libro degli ospiti del palazzo presidenziale ucraino dopo l’incontro con il presidente Zelensky.

Biden da Zelensky a Kiev: il colloquio

“La visita di Biden a Kiev è storica“, ha detto il consigliere della sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing virtuale da Kiev con un gruppo ristretto di giornalisti. “Il presidente americano non voleva soltanto dire ma mostrare al mondo che è al fianco di Zelensky in una Kiev libera”, ha sottolineato. Joe Biden ha avuto un “lungo colloquio” con il presidente ucraino durante il quale hanno affrontato il tema dei “prossimi mesi di guerra”; e di ciò di cui l’Ucraina ha bisogno per difendersi dall’aggressione russa. Nonché del processo verso una “pace giusta e durevole”, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana.

“La democrazia è ancora qui e resiste”

“Un anno fa il mondo si aspettava la caduta di Kiev” e ”la fine dell’Ucraina, ma un anno dopo Kiev è ancora qui; l’Ucraina è ancora qui e la democrazia è ancora qui resiste”, ha detto Biden nel corso di una conferenza stampa congiunta; ribadendo che gli Stati Uniti resteranno “a fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”. “Gli Stati Uniti sono con lei, il mondo è con lei”, ha aggiunto Biden rivolto a Zelensky. Affermando di ”ricordare bene quando nel corso di una telefonata la notte dell’invasione ho chiesto cosa potessi fare e come poterla aiutarla. Lei mi ha risposto ‘riunisca i leader del mondo e gli chieda di sostenere l’Ucraina”’.

“La Russia è isolata nella sua lotta”

“La guerra di conquista di Putin sta fallendo. L’esercito russo sta perdendo i territori occupati. I soldati russi stanno scappando dall’esercito e le persone dalla Russia stessa, perché non vedono futuro nel loro Paese”, ha rimarcato Biden; sottolineando che ”l’economia russa sta rallentando, è isolata nella sua lotta. Putin pensava che l’Ucraina fosse debole e l’Occidente fosse diviso. Ma noi siamo rimasti uniti, la Nato è rimasta unita e lui non è stato in grado di dividerci”.

Altri 500mila doollari di aiuti all’Ucraina

Nel corso della visita l’inquilino della Casa Bianca ha poi annunciato altri 500 milioni di dollari in aiuti, come riporta l’Adnkronos. Il nuovo pacchetto, ha precisato, prevedrà equipaggiamento militare, munizioni di artiglieria, armi anticarro portatili e obici. “In settimana arriveranno nuove sanzioni nei confronti della Russia”, ha aggiunto Biden confermando il “sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina”. “Kiev ha conquistato una parte del mio cuore. Presidente Zelensky lei mi onora a ospitarmi qui per incontrare i suoi soldati, i leader diplomatici, gli uomini dell’intelligence… E’ incredibile come tutti si siano fatti avanti per sostenere il Paese”, ha detto Biden.