Ue, post indecente contro Meloni su Instagram. Fidanza: “La sinistra europea fa sciacallaggio”

Per la sinistra europea sono tutti colpevoli tranne gli scafisti. Sull’ultima tragedia in mare davanti alla coste calabresi i socialisti e democratici a Bruxelles non hanno dubbi. Processo sommario al governo italiano e nessuna parola sui trafficanti di morte. Come dimostra un post su Instagram contro il premier Meloni commentato con sdegno da Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo.

Migranti, post contro Meloni dei socialisti europei

“Si tratta di un vergognoso sciacallaggio da parte del gruppo socialista contro Giorgia Meloni e il governo italiano. Una montagna di menzogne che qualifica la bassezza morale di una sinistra europea che, per far dimenticare gli scandali che l’hanno travolta, arriva a strumentalizzare la morte di 70 disperati, tra cui troppi bambini”, scrive Fidanza sui suoi canali social.

Fidanza: la sinistra europea fa solo sciacallaggio

“Nel post del gruppo S&D sono tutti colpevoli (da Meloni a Piantedosi fino alla Guardia costiera). Ma nemmeno una parola di condanna viene espressa contro gli aguzzini responsabili di questa strage. Inutile sperare che il Pd si dissoci. Perché purtroppo questa è la linea massimalista e anti-italiana di Elly Schlein”. Nel post del gruppo S&D si vede una immagine con il premier Meloni ritratto in una posa indifferente mentre sullo sfondo si scorge la mano di una persona che sta affogando. Accompagnato dalla scritta in inglese “How do you sleep at night?” (“Come fai a dormire la notte?”)