Tragedia a Pescara: bambino di 4 anni viene travolto da una vangatrice. Il cordoglio di Marsilio

Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato investito da un trattore: è accaduto a Pescara. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri. Per il piccolo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto in una zona di campagna, in collina, a Pescara nord. Nel terreno adiacente all’abitazione, i soccorritori hanno trovato il trattore, poco distante a terra una bicicletta. Secondo le prime informazioni, il piccolo era in bicicletta, quando è stato travolto dal trattore. Probabilmente il padre, dopo l’incidente, lo ha preso in braccio e spostato il corpicino a pochi metri di distanza, davanti ad una rimessa, nel disperato tentativo di soccorrerlo. Sul posto la Scientifica della Questura per i rilievi tecnici.

Il bambino di Pescara travolto da una vangatrice

Si chiamava Luca, il bimbo di 4 anni travolto da un trattore, a quanto pare guidato dal padre, nell’area antistante un’abitazione della famiglia, in campagna, su Strada del Palazzo. Il mezzo in funzione, una vangatrice gialla, avrebbe colpito il piccolo che sulla bicicletta giocava nelle vicinanze. L’uomo non si sarebbe accorto della presenza del figlio. Sul posto la polizia penitenziaria e il comandante della polizia locale, Danilo Palestini.

Marsilio: “Una tragedia che addolora l’intera comunità abruzzese”



«L’incidente accaduto nelle campagne pescaresi, che è costato la vita a un bambino di 4 anni, addolora l’intera comunità abruzzese. A nome dell’intera giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia ed esprimo la mia personale vicinanza». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, riferendosi alla morte di Luca, 4 anni, il bambino travolto da un trattore guidato dal padre a Pescara.