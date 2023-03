Sorrento, a scuola con la droga in tasca: segnalati tre ragazzi, una di loro ha 15 anni

La situazione diventa sempre più allarmante. Un altro caso di chi va a scuola con la droga in tasca si è verificato a Sorrento. E i carabinieri l’hanno smascherato durante un controllo. Il tutto è emerso nel corso del servizio a largo raggio che ha l’obiettivo di contrastare lo spaccio negli istituti scolastici. Erano presenti anche i militari del nucleo cinofili di Sarno che hanno perlustrato le aree perimetrali ed interne dell’istituto “San Paolo” di piazza della Vittoria. Durante le operazioni è stata trovata e sequestrata una dose di hashish davanti al portone di ingresso dell’istituto.

A scuola con la droga, beccati tre giovani

Tre, invece, gli studenti beccati a scuola con la droga. L’avevano in tasca. Si tratta di due ragazze di 18 e 15 anni e di un ragazzo 18enne. Messi alle strette dai cani anti-droga dell’Arma, hanno consegnato la propria dose di “fumo” ai carabinieri. I tre studenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori, per la minorenne anche l’avviso ai genitori.

Allarme anche in un istituto di Salerno

Casi del genere continuano ad accadere. Pochi giorni fa i carabinieri di Salerno, supportati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno effettuato controlli mirati alla prevenzione dell’uso di droga a scuola, in un istituto di Salerno.

Hashish e marijuana oltre a un coltello a serramanico

Durante i controlli, sono stati rinvenuti piccoli quantitativi di hashish e marijuana nelle zone comuni della scuola. Inoltre le forze dell’ordine hanno trovato un coltello a serramanico nello zaino di uno studente di 15 anni. Quest’ultimo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno per il porto abusivo di armi da taglio.

Scuola e droga, blitz in Irpinia

Blitz anti-droga dei carabinieri nelle scuole dell’Irpinia. I militari dell’Arma sono intervenuti con controlli nelle aule con l’ausilio dei cani anti-droga. Alla fine, in due istituti superiori di Ariano Irpino, i carabinieri, grazie all’infallibile fiuto dei cani antidroga “Luna” e “Attila”, hanno sequestrato modiche quantità di hashish. La droga era nascosta in un bagno e in uno sgabuzzino.