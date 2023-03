Pescara, spacciatore marocchino alla guida senza patente con la droga negli slip

La droga nascosta negli slip, l’ennesimo caso di un pusher che pensava di poter agire liberamente. Flagranza di detenzione illecita di stupefacente ai fini di spaccio. Questo il reato contestato dai finanzieri di Pescara a un giovane marocchino trovato alla guida senza patente. Aveva oltre 100 grammi di hashish negli indumenti intimi. Le Fiamme Gialle lo hanno fermato nel quartiere Rancitelli durante i controlli organizzati nell’ambito del piano d’azione “drug market” contro il traffico di sostanze stupefacenti. Trovato senza documento né patente, con seduto accanto un minorenne di Pescara, il 23enne marocchino ha consegnato ai militari un pacchetto di sigarette contenente cellophane con circa 3 grammi di hashish.

Droga negli slip, trovato un altro panetto

Dopo aver ispezionato il veicolo anche con l’ausilio delle unità cinofile, i baschi verdi lo hanno perquisito, E hanno scoperto un altro panetto di droga negli slip per un totale di circa 100 grammi di hashish, corrispondenti ad almeno 4.000 dosi medie singole pronte per esser vendute sulla piazza pescarese. Sequestrata la sostanza stupefacente, i militari, grazie ai rilievi fotosegnaletici, hanno identificato il pusher, disoccupato e con precedenti per guida senza patente, porto d’armi abusivo, furto e possesso di droga per uso personale. Il minorenne che era con lui, pulito e incensurato, è stato riaffidato alla sua famiglia. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il giovane marocchino è stato arrestato e rinviato a giudizio per direttissima. L’udienza fissata per il giorno successivo ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma.