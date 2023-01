Straniero irregolare aggredisce gli agenti della Volante: in escandescenze per alcol e droga

Momenti di caos e violenza a Prato, culminato nel tentativo di aggressione agli agenti da parte di uno straniero. L’uomo era sotto l’effetto di alcol e droga. La polizia ha arrestato un uomo, di nazionalità cinese, per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In mattinata gli operatori della Squadra Volante hanno effettuato un intervento alla sala slot del quartiere “Macrolotto 0”dopo l’allarme lanciato dal proprietario. Il cittadini cinese, infatti, in evidente stato di agitazione l’aveva messa a soqquadro.

Il cinese in stato di agitazione per alcol e droga

Il proprietario aveva cercato di calmare l’uomo ma lui aveva reagito aggredendolo e poi prendendo la via della fuga. Immediatamente sono partite le ricerche. Un equipaggio della Squadra Volante poco dopo ha individuato l’uomo nelle vicinanze. Si tattava, come detto, di un cinese quarantenne, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

L’aggressione e la reazione degli agenti

Una volta avvicinato dagli agenti, lo straniero ha avuto un comportamento violento rendendo palese lo stato di instabilità mentale dovuto all’uso di alcool o droghe. Ha cercato di aggredire i poliziotti, senza fortunatamente gravi conseguenze. Infatti gli agenti, pur con qualche difficoltà, l’hanno messo in sicurezza e l’hanno accompagnato in Questura. Nel corso dell’intervento gli operatori hanno riportato lievi escoriazioni procurate dalla violenza del fermato, diagnosticate con tre giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato e deve rispondere alle accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.