Perugia: immigrato senza biglietto non scende dal treno e inveisce contro i passeggeri

Intervento degli agenti di Polizia Ferroviaria di Perugia per fermare un immigrato. Era privo del titolo di viaggio – che stava molestando i passeggeri inveendo ad alta voce. Ostacolava il normale proseguimento del servizio pubblico. Gli operatori, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo, un cittadino di origini nigeriane. Lui, nonostante la presenza dei poliziotti, ha continuato a tenere una condotta aggressiva rifiutandosi di scendere dal convoglio e dimenandosi.

Perugia, immigrato inveisce contro i passeggeri

I poliziotti, dopo aver sentito i presenti e aver ricostruito i fatti, hanno ricostruito la vicenda. Il 37enne aveva fatto ingresso nel mezzo pubblico, iniziando a urlare e a inveire. Chiaramente tra i viaggiatori la tensione aumentava, disturbando i viaggiatori. Con non poche difficoltà, gli agenti hanno sottoposto l’immigrato a un controllo da parte dei poliziotti. Dopodiché l’hanno accompagnato in Questura a Perugia per una compiuta identificazione e gli accertamenti del caso.

Condotta aggressiva anche negli uffici di polizia

Anche negli uffici di polizia l’uomo ha continuato a tenere una condotta aggressiva. Gli agenti hanno accertato che aveva un provvedimento di espulsione, emesso dal Questore nel 2020. Ultimati tutti gli accertamenti di rito, gli agenti hanno deferito il 37enne all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico sevizio.