Si getta sotto l’auto per il risarcimento: il folle tentativo di truffa del migrante di Brescia (video)

Il video dell’uomo che si getta sotto l’auto a Brescia è diventato rapidamente virale sui social con il titolo: «Attenti alla truffa, non fatevi ingannare». Addirittura qualche giornale lo aveva frettolosamente annoverato tra le fake news. Invece la truffa è chiara e ha connotazioni ben definite.





Il tentativo di truffa a Brescia martedì scorso

I fatti risalgono a martedì 22 marzo, nel capoluogo lombardo. Il filmato mostra un uomo con uno zaino, poi identificato dalla Polizia locale come un 25enne migrante originario del Marocco, che cammina nei pressi delle strisce pedonali osservando il traffico che scorre. Ad un certo punto sembra individuare la vettura e letteralmente si lancia contro un Suv, finendo sul cofano, sfondando il parabrezza e poi venendo sbalzato a terra.

Il conducente, un dentista 55enn, si ferma immediatamente, scende dall’auto sconvolto e chiede aiuto: tra i primi ad intervenire ci sono proprio i farmacisti. La persona investita viene portata alla Poliambulanza con un grave politrauma mentre la Polizia locale ha inviato sul posto la squadra che ha avviato i rilievi. Lo stesso conducente non si capacita di quanto accaduto, aveva gli occhi fissi sulla strada e viaggiava entro i limiti.

Tuttavia, a caldo, più di qualche elemento sembra non tornare alla polizia municipale. Di sicuro appare evidente che il giovane si è intenzionalmente buttato contro il suv guidato da un dentista di 55 anni.

Il migrante marocchino si era imbottito per attutire al massimo il colpo



La prima versione, quella che subito rimbalza sui social, è stata che il ragazzo abbia rischiato la vita per architettare una truffa all’assicurazione del guidatore del suv. In ospedale avrebbe invece dichiarato alla polizia municipale di aver cercato la morte per disperazione, perché accusato ingiustamente di un furto. Dalle indagini è emerso che il 25enne marocchino indossava imbottiture su braccia e gambe, oltre a diversi maglioni, evidentemente per attutire il colpo. Una cautela che escludere il tentativo di un gesto autolesionista, ma un trucco per imbastire una truffa.

Il guidatore è scagionato: il video della tentata truffa è diventato virale

Ogni momento dell’investimento è stato infatti catturato dalle telecamere di videosorveglianza della vicina farmacia, immagini che scagionerebbero il guidatore e, al contrario, creerebbero problemi al giovane. A questo punto, il dentista sarebbe intenzionaoto a denunciare il migrante.