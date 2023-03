Rocca: “La giunta tra giovedì e venerdì, poi al lavoro. Terrò alta l’asticella su trasparenza e integrità”

“In settimana comporrò la giunta, verrà presentata tra giovedì e venerdì. È ora di cominciare a lavorare, la campagna elettorale è finita”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, incontrando i dipendenti regionali dopo la Messa celebrata da monsignor Fisichella. “È impressionante la mole di responsabilità che mi aspetta”, ha aggiunto il neo governatore. “E che tra poco condividerò con gli assessori per trovare risposte adeguate in tempi rapidi per i cittadini”.

Rocca: “Tra giovedì e venerdì la nuova giunta. È ora di lavorare”

Rocca ha detto chiaramente che non ci saranno epurazioni. “Ma terrò alta l’asticella su integrità, responsabilità e dignità nel posto di lavoro. Nessuno di noi è perfetto. Miglioreremo insieme. Ma non tollererò rallentamenti per motivi ideologici. A noi il compito dell’attività di indirizzo. Ai dipendenti quello di applicarlo in un clima sereno e costruttivo. I primi atti saranno sui sistemi anti-corruzione e sulla trasparenza. La Regione sta diventando sempre più povera. Dobbiamo intervenire subito”, ha concluso l’ex direttore della Croce rossa italiana e internazionale. Reduce da un grande successo elettorale nei confronti del candidato della sinistra, Alessio D’Amato, ex assessore della giunta Zingaretti.

L’incontro con i rappresentanti dei cinque capoluoghi di provincia

“È un grande piacere ricevervi”, ha detto Rocca incontrando i rappresentanti dei 5 Comuni capoluogo. “Sono certo che il mio sarà un mandato di piena collaborazione tra Istituzioni. In questi giorni sono impegnato con la composizione della Giunta. E voglio rassicurarvi sul fatto che le voci su presunte tensioni non sono affatto vere. Si sta invece lavorando per una piena rappresentatività dei territori”, ha precisato il presidente del Lazio. “In un contesto dove la barra dell’integrità sarà al massimo livello possibile. Quindi, tra giovedì e venerdì scioglierò questa riserva e ci sarà una conferenza stampa di presentazione della Giunta”. Voglio poi tranquillizzare i colleghi delle province – ha detto ancora – sul fatto che la mia attenzione sarà massima. Dobbiamo far ripartire appieno le loro potenzialità. Il Giubileo è un’ulteriore sfida alla quale dobbiamo rispondere tutti insieme. Le sfide sono tante e per questo dobbiamo instaurare un dialogo importante e duraturo”.

Sanità, task force per governare i posti letto

”In questi giorni ho incontrato i direttori generali delle aziende sanitarie laziali. E ho anche preannunciato visite senza preavviso”. La sanità sarà, come detto in molte occasioni, la priorità assoluta dell’amministrazione Rocca. “In attesa della digitalizzazione ho costituito in Regione una task force per governare i posti letto. Altro problema su cui sto lavorando è quello dell’Ater. Perché la questione delle case popolari mi tocca moltissimo. La dignità e il decoro devono sostituire il degrado cui ho assistito, ad esempio, nei giorni scorsi a Corviale”. Il governatore ha ribadito che intende lavorare su tutte le fragilità, “per una effettiva inclusione sociale. Intendo mettere nero su bianco un piano regolatore per le energie alternative”.