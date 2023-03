Rispunta Draghi, ma in veste di benefattore d’eccezione: il blitz a Sant’Egidio per donare abiti usati

Oggetti di seconda mano, scarpe e vestiti usati, ma da un “benefattore” d’eccezione: Mario Draghi. Riuso eco-solidale e beneficienza sono le coordinate che in mattinata hanno condotto l’ex premier alla Città Ecosolidale di Sant’Egidio, nel quartiere Porto Fluviale di Roma, per un gesto di solidarietà. Un atto che non è certo passato inosservato ai tanti che, tra operatori in servizio, residenti della zona e passanti, erano nei pressi del centro.

Draghi, benefattore d’eccezione

A quanto apprende l’Adnkronos, l’ex premier e numero uno della Bce, Mario Draghi, è arrivato con la scorta. Poi è sceso dall’auto per consegnare abiti e altri oggetti dismessi ma sempre in buone condizioni. Come un qualunque cittadino sensibile alle necessità dei meno abbienti. Del resto, già in veste di presidente del Consiglio Draghi visitò Sant’Egidio a Trastevere. Intrattenendo, in quell’occasione, un proficuo colloquio con la Comunità, incentrato sul tema delle conseguenze sociali della pandemia e delle possibili risposte per farne fronte. estendendo il discorso al sostegno alla popolazione anziana, alle famiglie che vivono uno stato di disagio, ai tanti senza tetto bisognosi di tutto.

Il blitz con la scorta a Sant’Egidio

Soggetti e temi al centro delle attività della Città ecosolidale di Roma che, come si legge nello stesso sito dell’associazione, è infatti «un grande centro gestito dalla Comunità dove generi e oggetti di ogni tipo (dall’abito al mobile, alle coperte, ai vecchi dischi) trovano un nuovo valore nella solidarietà. Ciò che può essere distribuito ai poveri vicini o lontani, viene stoccato e poi consegnato. Ciò che può essere acquistato come modernariato e vintage viene venduto. E il ricavato utilizzato per il sostegno ad attività o iniziative di cooperazione nel Sud del mondo». E oggi, tornato in veste di semplice cittadino, Mario Draghi ha nobilitato la causa eco-solidale e garantito il suo contributo, fattivo, al tema della solidarietà.