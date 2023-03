Oliviero Toscani a Scampia, solito delirio: “L’Italia è un problema, non siamo civili” (video)

“Mi hanno chiamato per insegnare quello che so dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, persino dagli Stati Uniti. Ma dall’Italia, no. Saranno tutti bravi in sto’ Paese”. Lo ha detto durante la trasmissione Studio Mattina, in onda su Canale 9 e condotta da Barbara Petrillo e Marco Caiano, il famoso fotografo. A Napoli, alla ricerca di nuovi volti.

Oliviero Toscani tra i giovani della periferia di Napoli

Oliviero Toscani si trova a Scampia e sta selezionando ragazzi e ragazze del quartiere per un nuovo progetto: mostrare le loro gigantografie sulle pareti dei palazzi in ristrutturazione del quartiere a Nord di Napoli. “Sono sorpreso dal fatto che i giovani di qui non sono allegri come mi aspettavo. Appena chiedo di pensare al futuro, diventano tristi e non è giusto. Qui, cerco il sorriso nel futuro di Scampia – ha aggiunto Toscani intervistato da Espedito Pistone – . Le ragazze, poi, sono condizionate dal loro complesso estetico, mentre i ragazzi lo sono dalle mamme. Ci sono troppe mamme, io per esempio sono stato fortunato perché la mia non era ossessiva. Bisognerebbe essere più orfani, se si è maschi”.

Infine, gli è stato chiesto se l’Italia di oggi gli piace e il fotografo ha così risposto: “L’Italia di adesso è un gran problema. Non siamo ancora civili”.