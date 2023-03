Naufragio di Cutro, trovato il corpo di un altro bambino di tre anni: le vittime salgono a 69

Salgono a 69 le vittime ufficiali del naufragio di domenica al largo delle coste di Cutro, nel Crotonese. I soccorritori hanno infatti ritrovato il corpo di un bambino, di cui non si conosce ancora né l’età né l’identità. Il cadavere del piccolo sarà portato più tardi al Palasport di Crotone per il riconoscimento. Sono ancora una decina i corpi delle vittime senza identità.

Naufragio di Cutro, le ricerche proseguono nel fine settimana

Le ricerche dei dispersi del naufragio di domenica, coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguiranno “ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale di presidio a terra della Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale”, fa sapere la Prefettura di Crotone. Sul fronte degli scafisti, è stata avanzata dalla Procura di Crotone la richiesta di incidente probatorio. “Adesso Attendiamo la fissazione della data”, dice all’Adnkronos l’avvocato Salvatore Perri, legale di due dei tre scafisti arrestati nei giorni scorsi per il naufragio di Crotone. Si tratta di due pakistani, tra cui un minore. L’altro scafista è un turco. “Ci aspettiamo di ascoltare le persone indicate nella richiesta – dice ancora l’avvocato Perri – I miei assistiti dicono che loro non avevano alcun ruolo nella traversata“, professando la loro innocenza. Adesso sarà il gip Michele Ciociola a fissare la data sulla richiesta di incidente probatorio avanzata dal procuratore Giuseppe Capoccia e il pm Pasquale festa.