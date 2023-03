Musumeci: “Ora l’Ue deve passare all’azione, altrimenti la strage di Cutro non sarà l’ultima”

«Negli ultimi 10 anni sono morti 26.040 migranti. C’entra Piantedosi? C’entra Giorgia Meloni? C’entra il centrodestra? La responsabilità poteva essere di tutti, dai grillini al Pd, ma nessuno di noi ha pensato di accusare i ministri Lamorgese, Cancellieri, Alfano o Minniti. Ho il diritto di pensare a una speculazione politica?»: così Sebastiano Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare in un’intervista al Corriere della Sera in merito al naufragio dei migranti al largo di Cutro.

Musumeci: “C’è chi finge di essere addolorato, ma non fa proposte”

«Probabile che nella filiera ci sia stata qualche falla, ma mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia detto di non intervenire. Pensarlo è criminale», dice Musumeci, che aggiunge: «Meloni ha ripetuto ovunque che chi sta annegando ha il diritto di essere soccorso. E le norme sulle Ong non pregiudicano questo principio».

Virginia Piccolillo del Corriere gli fa notare: “C’è chi stigmatizza l’assenza a Cutro della premier”. Musumeci replica nettamente: «Non ha bisogno di esporre il proprio dolore. Mi preoccupa chi finge di essere addolorato, e sono tanti, ma non ha mai avanzato una sola, misera, minima proposta per fermare i naufragi». Per poi aggiungere: «Qualunque cosa venga detta in queste ore è destinata a scatenare polemiche. Malgrado la morte imponga il silenzio e la preghiera c’è ancora chi continua con infamanti accuse. Allora lancio un appello smettiamola col tiro al piccione. Sono finiti i congressi dei partiti».

La tragica previsione: “Partiranno ancora a migliaia, non possiamo fermarli da soli”

Il ministro del mare azzarda quindi una drammatica previsione: «Purtroppo appena finirà il maltempo la situazione nel Mediterraneo sarà ancora peggiore degli anni passati. Sperimentata la rotta turca, partiranno a migliaia. Lancio un grido di allarme. Non si può arrestare un fenomeno epocale a mani nude di fronte a una Ue che finora si voltava dall’altra parte».

“L’Ue non si è mai impegnata in maniera concreta”

L’attacco d’accusa del ex governatore siciliano è quindi diretto ai palazzi di Bruxelles. «L’Ue non si è mai impegnata in maniera concreta e seria. Erdogan ha avuto 6 miliardi per neutralizzare la rotta balcanica. Ora c’è questa via mare. Ecco a cosa serve l’Ue. Dopo queste morti – dice ancora Musumeci – spero che ciò che non ha fatto la logica lo faccia il cuore».