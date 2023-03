Mauro Coruzzi “Platinette” colpito da ictus ischemico: è stabile. L’ultima volta in tv sabato da Liorni

A qualche settimana dalle sue ultime apparizioni in tv, e dopo gli scatti che lo immortalano nell’atto di rendere omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: Mauro Coruzzi, ancor più noto per il suo nome d’arte, Platinette, ha avuto un ictus ischemico. Le agenzie e i siti rilanciano subito le prime notizie e gli aggiornamenti relativi, che l’agente del noto volto tv ha reso noto, rassicurando sul suo stato di salute dichiarando: «Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti».

Mauro Coruzzi “Platinette” colpito da ictus ischemico

Una personalità battagliera, la sua, che sicuramente condurrà con determinazione e forza anche questa battaglia per la salute. Una battaglia che vede Coruzzi – noto conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore – impegnato ormai da anni a combattere contro malessere e disagio insiti nelle insidie di un’alimentazione sbagliata. Era il 2019 quando, in veste di protagonista fisso nel cast di Italia sì condotto da Marco Liorni, annunciò la necessità di ritirarsi per un lungo periodo dalle scene per affrontare un male che covava dentro di sé da tempo, e che doveva combattere.

Quando in tv annunciò il ritiro dalle scene per motivi di salute

Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, arrivavo a trascinare una gamba», spiegò in quella circostanza. Aggiungendo: «Dopo 45 anni di lavoro – prosegue – in cui ho conosciuto i miei idoli diventati poi miei amici, dopo una vita piena di impegni in radio, tv, cinema, e musica devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Ringrazio la discrezione delle amiche che hanno rispettato la mia privacy anche se sapevano tutto. Ma a un certo punto, il male va estirpato. Prima rimetterò a posto le mie fondamenta, poi magari ci rivedremo»…

Platinette, l’ultima apparizione in tv sabato scorso da Liorni

E così fu. Dopo un «intervento chirurgico e psicoanalisi», come Coruzzi stesso rivelò sempre in tv – stavolta ospite di Barbara D’urso a Domenica Live in una puntata del 2021 – raccontò il percorso che lo aveva portato a perdere quasi 70 chili in 1 anno e mezzo». Da lì, poi ripresa e rilancio partirono su più fronti: dalla radio alla tv, ai suoi impegni in veste di ospite, giudice e opinionista. Senza dimenticare che, nel corso della sua carriera, Platinette ha pubblicato alcuni libri e inciso dischi, partecipando due volte al Festival di Sanremo. E fino a sabato scorso, quanto Coruzzi è apparso l’ultima volta in tv proprio nel programma condotto da Marco Liorni su Raiuno.

Coruzzi-Platinette, una personalità che non si è mai piegata al politicamente corretto

Lì dove aveva annunciato il ritiro temporaneo dagli studi tv e dove è tornato a portare il suo alter ego. La sua personalità istrionica. La sua cultura e, soprattutto, la sua pervicace convinzione a non piegarsi mai al politicamente corretto. Le cose facili sembrano non interessarlo, e le difficoltà non lo vincono. Sarà così anche stavolta.