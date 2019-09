Il dramma di Platinette: «Lascio la tv, devo combattere il male che ho dentro»

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, annuncia il ritiro dalle scene. Dalla tv in particolare. Ospite di Marco Liorni a Italia Si racconta il suo malessere. Un male che porta dentro e che deve combattere. «Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, arrivavo a trascinare una gamba», spiega.

«Ho 64 anni e dopo 45 anni di lavoro – prosegue – in cui ho conosciuto i miei idoli diventati poi miei amici, dopo una vita piena di impegni in radio, tv, cinema, e musica devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Ringrazio la discrezione delle amiche che hanno rispettato la mia privacy anche se sapevano tutto ma a un certo punto, il male va estirpato».