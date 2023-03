Lavrov in versione comica: “La guerra l’avete iniziata voi occidentali”. E la platea ride di gusto (video)

“La guerra che stiamo cercando di fermare e che è stata iniziata dall’Occidente contro di noi usando gli ucraini, ovviamente, ha influenzato la politica russa, compresa la politica energetica”, dice Lavrov. “Ciò che è cambiato è che non faremo più affidamento su alcun partner dall’Occidente. Non gli permettiamo di far saltare in aria di nuovo i gasdotti”, aggiunge, ricordando che quando Mosca ha chiesto un’indagine sulle esplosioni del Nord Stream, “la richiesta è stata immediatamente respinta”. “Gli americani l’hanno definita ‘sciocchezza’, e quando Seymour Hersh ha pubblicato le sue scoperte, avete visto la reazione di europei e americani“, continua il capo della diplomazia russa riferendosi all’inchiesta del noto giornalista americano.