Di Maio si confessa a Formigli: “Lavrov mi mentì sulla guerra. Il mio futuro? Ho una nuova vita” (video)

“La guerra? Abbiamo cercato di evitarla fino all’ultimo, ma la Russia ha dimostrato di non voler rispettare i patti, le promesse, negavano di voler invadere l’Ucraina e a nulla servirono i vertici e gli incontri con la Nato. Del resto, già a ottobre del 2021, il mio omologo americano, Blinken, mi aveva avvisato sulle intenzioni di Puti…”. Rompe il riserbo, dopo qualche articolo pubblicato sui giornali, e torna in tv l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite l’altra sera a Piazza Pulita di Corrado Formigli, su La 7.

Di Maio e l’ultimo incontro con Lavrov

Di Maio ha raccontato la sua esperienza alla Farnesina e il suo incontro con il ministro russo Lavrov, a pochi giorni dal conflitto: “Si rifugiò dietro citazioni storiche per spiegarmi la questione dell’Ucraina, come se volesse evitare di entrare nel merito, è chiaro che non poteva dirmi la verità”. Infine Formigli gli chiede del suo futuro politico, visto il disastro delle ultime elezioni. “In questo momento mi sto dedicando a una nuova vita, posso assicurare che c’è vita oltre…”.

