Superbonus, rdc e banchi a rotelle: le zavorre grilline che hanno bruciato metà Pil del Made in Italy

Report dell'Ageei da spavento

Oltre 250 miliardi di euro. Questa è l’ “l’ipoteca” finanziaria che il governo si porta dietro dai tre anni e mezzo della precedente gestione (1 giugno 2018 – gennaio 2021). Di cui – quanto a indagini emerse in questo lasso di tempo – circa il dieci per cento sono andati in fumo per le truffe messe in atto. E’ il punto che fa l’Ageei, ( Agenzia di stampa sull’energia e le infrastrutture) in un’analisi tecnica che mette insieme Superbonus, Rdc, banchi a rotelle per computare la voragine caduta sulle casse dello Stato.

L’Ageei: Italia “ipotecata” da Superbonus e Reddito di cittadinanza

I bonus edilizi, a partire dal Superbonus, hanno comportato per lo Stato un impegno complessivo molto elevato. Secondo i dati aggiornati della Camera dei Deputati, il costo totale ha raggiunto i 219 miliardi di euro, a fronte di un investimento ammesso a detrazione che ha superato i 124 miliardi, come indicato dalla Guardia di Finanza. Nel dettaglio, 160,3 miliardi sono riconducibili al Superbonus, mentre 58,7 miliardi agli altri incentivi edilizi. All’interno di questo quadro, le frodi accertate ammontano a circa 15 miliardi di euro, pari a quasi il 7% del totale dei crediti.

Superbonus, l’ammontare delle truffe ha continuato ad “aggiornarsi”

Proprio su questo punto, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in audizione al Senato il 16 aprile 2024, aveva segnalato come circa 15 miliardi fossero riconducibili a truffe già emerse. Una cifra che nel tempo ha continuato ad aggiornarsi anche alla luce delle operazioni della Guardia di Finanza. Negli ultimi anni, infatti, sono stati effettuati numerosi sequestri legati a frodi sui crediti edilizi: tra cui operazioni da 13 milioni (maggio 2024), 16 milioni (gennaio 2025), 10 milioni (novembre 2025); oltre a interventi più recenti nel 2026, per importi complessivi di diversi milioni di euro. Nel complesso, l’impatto sui conti pubblici resta significativo e continua a produrre effetti anche negli anni successivi alla fase di piena operatività della misura.

Reddito di cittadinanza: costi e beneficiari

Un’altra voce rilevante di spesa pubblica è rappresentata dal Reddito di cittadinanza, introdotto durante il governo Conte. Secondo le stime, la misura è costata complessivamente circa 34,6 miliardi di euro. Le frodi accertate ammontano a circa 665 milioni di euro, secondo dati riportati da fonti istituzionali e media. Nel dettaglio della spesa: nel 2020, sono 7,19 miliardi; nel 2021, 8,87 miliardi; nel 2022 8,03 miliardi e

nel 2023 6,68 miliardi. Secondo l’Osservatorio Inps, nel 2021 si è registrato il picco dei beneficiari, con 1,7 milioni di famiglie coinvolte, pari a circa 3,9 milioni di persone.

Banchi scolastici: i costi dell’operazione

E arriviamo a un’altra voce di sprechi. Durante la pandemia, tra gli interventi adottati figura anche l’acquisto dei cosiddetti banchi a rotelle, o cosiddetti “innovativi”. Secondo dati riportati dal Sole 24 Ore, il costo medio è stato di circa 274 euro per banco con rotelle e 93 euro per quelli tradizionali*. Complessivamente: 119 milioni per i banchi innovativi; 199 milioni per quelli tradizionali. Per un totale di circa 318 milioni di euro.

L’impatto sull’economia

E qui veniamo alle dolenti note: come si riverberano tutte queste “spese” nella nostra economia? Nel 2025 il Pil italiano, secondo l’Istat, si è attestato a circa 2.258 miliardi di euro, con una crescita dello 0,5% reale e del 2,5% nominalerispetto all’anno precedente. Il settore industriale ha generato un valore di circa 444,8 miliardi di euro, confermando l’Italia come seconda potenza manifatturiera europea.

Nel confronto tra grandezze economiche, il peso complessivo delle principali misure di spesa pubblica degli ultimi anni evidenzia un impatto rilevante sui conti dello Stato, con effetti che si riflettono anche nel medio periodo.