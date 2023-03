I social bocciano l’idea di Fedez della nave per migranti. E alla beffa rilanciano: mantienili dopo l’arrivo

Fedez si vede al timone di una nave per migranti tutta sua: ma i social affondano l’ultima provocazione al governo e il beffardo abbocco lanciato alle Ong. Ma partiamo dal principio… Qualche giorno fa, in una delle ultime puntate del suo podcast “Muschio Selvaggio” Fedez affrontando la questione dei migranti ha lanciato una provocazione dichiarando di volere una sua nave per migranti, con tanto di gigantografia della sua faccia. Neanche il tempo di lanciare l’amo, che subito le Ong hanno abboccato. Anzi, di più. Raccolto l’assist del rapper, hanno cominciato a sgomitare tra di loro per battere cassa. Approfittando della ghiotta occasione per improvvisare l’ennesimo piagnisteo sui costi per le spese di manutenzione e dei salvataggi.

I social bocciano l’idea di Fedez di una sua nave per migranti

Oggi, a breve distanza da quell’uscita con cui il rapper annunciava la volontà di dar man forte alle Ong che operano nel Mediterraneo, una sortita che sembrava dovesse suscitare chissà quanto clamore, un’analisi condotta da Spin Factor per il sito del Giornale quantifica sui social il frutto dell’operazione mediatica che puntava, nella circostanza, ad accattivarsi la simpatia di Cecilia Strada, figlia del padre di Emergency, ospite del podcast. E, soprattutto, a sferrare un ennesimo attacco al governo di centrodestra, che sul contrasto alle Ong si sta spendendo in sede nazionale e internazionale. Ebbene, il risultato del sondaggio rivela l’inconcludenza della sortita a cui, peraltro, non sono ad oggi seguiti gesti concreti…

Un sondaggio ratifica tra post e commenti la bocciatura social a suon di numeri e percentuali

L’analisi sull’impatto social delle dichiarazioni di Fedez, infatti, propone un risultato che conferma la diffidenza nei confronti della spacconata del rapper. Nonché – scrive Il Giornale – «la contrarietà degli italiani davanti a chi utilizza il tema dei migranti come mero strumento di propaganda politica». Infatti, spiega nel dettaglio di cifre e percentuali il quotidiano diretto da Minzolini, «dall’analisi condotta tra il 22 Marzo al 29 Marzo 2023, Spin Factor ha rilevato 716mila interazioni sul tema “Fedez e migranti” in 2.700 post analizzati. Per un totale di 989mila parole intercettate. Come si spiega nel report, la sentiment analysis è stata effettuata prendendo in considerazione post e commenti prodotti dagli utenti, con riferimento al tema dell’acquisto di una nave per il recupero dei migranti da parte di Fedez».

Il sentiment verso Fedez è risultato negativo per il 28.13%, positivo solo per il 19.79%

E allora: «Ebbene, il sentiment verso il rapper è risultato essere negativo per il 28.13%. Una percentuale di quasi dieci punti superiore rispetto al sentiment positivo che, invece, si è fermato al 19.79%». Insomma, con l’attendibilità della matematica percentuale, declinata alla misurazione delle reazioni sui social, risulta evidente che sul tema gli utenti hanno di fatto sottolineato con segno meno la provocazione di Fedez. E giudicato beffardo l’intento ufficializzato con la dichiarazione del rapper, presa forse più come l’ennesima fanfaronata di un guascone del web…

Il sondaggio «ci fa capire anche quale è l’umore in generale degli italiani sulla vicenda»

Non solo. «Oltre a questo – scrive sempre il quotidiano milanese commentando il report – è stato fatto notare a Fedez come sarebbe senz’altro apprezzato che, se anche solo nelle intenzioni (perché altro non sono), avesse pensato a un modo per mantenere quelle persone dopo l’arrivo. Visto che secondo i commentatori non manca di risorse per farlo. Perché è troppo facile andare, prenderle e poi metterle a carico degli italiani, seguendo lo schema delle Ong». Insomma, come rilevato dallo stesso Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor, sul Giornale: «Sostanzialmente Fedez non ha spostato granché l’opinione pubblica». Cosa che, chiosa Brunetti, «ci fa capire anche quale è l’umore in generale degli italiani sulla vicenda»…