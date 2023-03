Fedez vuol farsi una nave Ong tutta sua: l’ultima provocazione per attaccare il governo

“Voglio una nave Ong mia”. Durante il podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha intervistato Cecilia Strada sul tema dell’immigrazione. E sentendo parlare di donatori «famosi», come per esempio Ghali — che comprò un gommone di soccorso donato all’Ong Mediterranea; o Richard Gere con Open Arms — o Roger Waters, deve avere avuto un effetto emulazione. Dopo che Cecilia Strada gli ha ricordato che Waters «ci ha scritto che sarebbe voluto venire con noi, ma non poteva; e ci ha donato 50 mila dollari per una missione di soccorso», Fedez se ne è uscito con una proposta lunare. Ci penso io. E ha espresso l’intenzione di mettere la sua firma nel mondo delle Ong per non essere da meno rispetto a chi l’ha preceduto. Per farsi grande davanti alla figlia del padre di Emergency. E per attaccare, naturalmente, il centrodestra, che sul contrasto alle Ong si sta spendendo in sede nazionale e internazionale.

Ego smisurato, mania di contraddire l’azione del governo, buonismo infantile e speranza di acquisire ulteriori like. Riuscire a mettere in mare una sua nave è ipotesi irreale. Potrà emulare forse Ghali e prendere un battello di soccorso. Una boutade con cui il rapper esce da mesi di immagine appannata dopo il caos generato a Sanremo. E così si mette sul carro delle Ong. Da ridere: “Fedez rappresenta tutto quello contro cui Cecilia Strada si batte: il capitale, la finanza globale, l’attico su CityLife, la Maserati biturbo, l’elicottero per l’aperitivo sul ghiacciaio, ma lei ci sta”. Lo sbertuccia Max del Papa sul sito di Nicola Porro.

Nel frattempo che si materializzi l’ipotesi lunare dell’acquisto di una nave, il rapper ha annunciato che salirà a bordo della nave ResQ per una missione nel Mediterraneo. Poi ha affermato ancora: “Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare. Scherzi a parte, dev’essere un’esperienza tosta». Con il solito narcisismo, il marito della Ferragni più che ai migranti e al senso della sua volontà di “farsi la barca” pensa a se stesso e alla sua immagine. Dice nel podcast: “Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza; far vedere a più persone possibili quello che non si vede. Credo che questa possa essere la mia utilità”. L’ipotesi di una nave Ong con la faccia di Fedez che raccoglie migranti in mare e chiede un porto sicuro al governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sarebbe il massimo per lui…L’ennesima boutade per attaccare il centrodestra.