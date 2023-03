Giunta Fontana, ecco la squadra: Alparone vice, Bertolaso bis. E sulla Cultura, la diatriba Sgarbi-Ronzulli

Giunta Fontana, stando alle notizie riportate dal Corriere della sera, la quadra si trova a notte inoltrata, culminata nell’en plein di Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio. In 7 assessorati a Fdi, 5 alla Lega 5, 2 a FI. Bertolaso confermato alla Sanità e il rebus Cultura, che registra la prima sorpresa della giornata con la nomina dell’avvocatessa Francesca Caruso e il piccolo giallo della diatriba Sgarbi-Ronzulli. Ma andiamo con ordine…

Giunta Fontana, il tavolo si chiude con 7 assessorati a Fdi, 5 alla Lega 5, 2 a FI

Le ultime ore di trattative per la nuova giunta Fontana sono state ore febbrili. Si va avanti fino a tarda notte, e quando sono sono all’incirca le 3, si arriva al punto su uno dei principali nodi da sciogliere: la vicepresidenza della Regione, per la quale erano in campo Romano La Russa, assessore uscente alla Sicurezza, fratello del presidente del Senato Ignazio, in quota Fratelli d’Italia. E Marco Alparone, ex forzista della prima ora, approdato in FdI nel 2021. Ed è su quest’ultimo che converge la scelta di vice di Fontana. La strada si spiana: confermato alla Sanità, Guido Bertolaso. E ritorno in Consiglio regionale per l’ex assessore alla Sanità, Giulio Gallera, primo dei non eletti.

Giunta Fontana: la quadra si trova a notte inoltrata

Alla fine di un notte di confronti e ipotesi, riassume il Corriere della sera che fa il punto su trattative ed esiti, sono sedici gli assessori e quattro i sottosegretari per il governatore Attilio Fontana. Sette gli assessorati targati Fratelli d’Italia, più, come anticipato, la vicepresidenza. Cinque alla Lega. Due a Forza Italia, e Noi Moderati che entra nel governo lombardo bis grazie a uno dei quattro sottosegretari: Raffale Cattaneo, già assessore all’Ambiente nel Fontana I. «La sua delega riguarda le politiche internazionali ed europee». Ma, come sottolinea il quotidiano di Via Solferino, è Marco Alparone a fare l’en plein.

Marco Alparone, vice di Fontana e assessore al Bilancio

L’esponente di Fdi, farmacista 55enne, ex sindaco di Paderno Dugnano (Milano), sarà per Fratelli d’Italia vicepresidente e assessore al Bilancio. A Romano La Russa una trittico di deleghe che vanno dalla Sicurezza, alla Polizia locale, passando per la Protezione civile. Per la nomina alla Cultura, invece, si registra l’exploit di Francesca Caruso, avvocatessa di Varese che eredita il testimone di Stefano Bruno Galli, prevalendo dopo giorni di dibattiti e ipotesi.

Giunta Fontana, il rebus (e la sorpresa) alla Cultura

È lei la vera sorpresa della giornata, che si accredita con la nomina che scioglie la prognosi con la scelta dell’avvocata di Varese, per il posto che fu di Stefano Bruno Galli: ossia la poltrona della Cultura. Un cambio di direzione avvenuto dopo che per per giorni si era dato per certo che la delega fosse nelle mani di Stefano Zecchi, professore di filosofia, scrittore e già assessore alla Cultura del Comune nella giunta di Letizia Moratti.

La diatriba Sgarbi-Ronzulli

Non solo. Trattative e discussioni si concentrano anche su Vittorio Sgarbi. Il quale, tramontata la sua candidatura alla guida dell’assessorato alla Cultura, ha puntato il dito contro Licia Ronzulli che – a detta del critico – avrebbe posto il veto alla sua nomina, asserendo: «Non ho chiesto di fare l’assessore, ma sono stato lusingato dalla proposta di Berlusconi. Non comprendo pertanto il veto di Ronzulli». «Nessun veto — ha replicato la capogruppo di FI —: il problema non è mai stato sulla sua persona, ma sull’assegnazione degli assessori tra gli alleati».

Giunta Fontana: alla Lega 5 assessorati, 2 a FI. Bertolaso confermato alla Sanità

Infine, tira le somme il Corriere della sera, «alla Lega toccano le Infrastrutture con la conferma di Claudia Terzi. Mantengono la stessa delega anche Guido Guidesi allo Sviluppo economico. Massimo Sertori alla Montagna e enti locali. Elena Lucchini alla Famiglia e pari opportunità. Alessandro Fermi, ex presidente dell’Aula, diventa assessore all’Università e ricerca. Per Forza Italia ci sono Comazzi e Simona Tironi, dirottata all’Istruzione. Infine i due assessorati in quota Fontana. La conferma di Bertolaso e l’arrivo di Giacomo Cosentino all’Ambiente».