Francia, oggi 240 proteste. Un video inguaia Macron, accusato di “fascismo”: agente picchia manifestante

Sono quasi 240 le manifestazioni previste per oggi in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Lo riferiscono i sindacati, mentre la polizia ha stimato che saranno tra le 600mila e le 800mila le persone in piazza. Lo scorso 15 marzo erano 480mila i francesi che avevano manifestato contro la riforma a 368mila lo scorso 11 marzo, secondo i dati della polizia.Anche nella notte a Parigi sono state organizzate diverse manifestazioni notturne, disperse dalla polizia. A Lione, invece, si sono registrati alcuni scontri tra manifestanti e polizia.

Il video che imbarazza Macron: un agente picchia un manifestante

“Amo il nostro paese e i nostri compatrioti. Ecco perché sono al lavoro per fare quello che dobbiamo fare. Ci sono momenti difficili che devi affrontare. Sono sicuro che sapremo unirci, unirci per il futuro del Paese. Sono convinto”, ha scritto ieri su twitter il presidente francese Emmanuel Macron rivolgendosi ai cittadini francesi. Ma intanto infuria la polemica, e finanche le accuse di “fascismo”, a causa di un video nel quale si vede un agente prendere a pugni un manifestante, che crolla a terra. I fatti filmati risalirebbero a lunedì. E da lunedì sera, la sinistra denuncia “arresti con violenza” da parte della polizia, chiedendo con forza il rilascio di manifestanti indebitamente trattenuti. I fatti sono accaduti a Parigi, a rue Saint Antoine, vicino alla Bastiglia, durante la manifestazione “spontanea” contro la riforma delle pensioni.

Il video è stato postato su Twitter alle 23:43 da uno studente in giornalismo che segue da giorni le manifestazioni. Vi si vede un agente membro del gruppo di polizia Brav-M sferrare un violento destro sul viso di un manifestante, che cade a terra e resta immobile. Su BFM, Nunez ha spiegato di aver appurato che il manifestante in questione si era opposto al fermo di un individuo che aveva danneggiato un’edicola di giornali che si può notare nel video. Il manifestante, però, viene colpito dal poliziotto mentre arretra “e se si osserva questa sequenza – ammette il prefetto – il gesto del poliziotto sembra fuori posto”. Il prefetto ha precisato di aver appurato che la persona colpita non ha riportato ferite gravi e non è stato a sua volta fermato.

E intanto il comune di Parigi ha deciso di attivare una “unità di crisi” per gestire l’attuale situazione nella Ville Lumière, all’indomani della quinta serata di manifestazioni spontanee in strada contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron e con oltre 9.000 tonnellate di spazzatura ancora in strada per lo sciopero dei netturbini che prosegue a oltranza da due settimane.