Foti pubblica su Fb le minacce ricevute, la sinistra tace: “Per me niente solidarietà?”

“Ecco un simpatico messaggio d’amore inviatomi su Facebook. Chissà se verranno organizzate manifestazioni di solidarietà anche in questo caso…”: con un post su Facebook il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, ha pubblicato le minacce e gli insulti ricevuti via social.

Minacce a Foti, il capogruppo di FdI alla Camera attende ancora la solidarietà della sinistra

Sullo screenshot una sequela di frasi deliranti e violente (“Ladro e corrotto, devi morire… miserabile ti verrò a cercare”). Lo stesso presidente dei deputati di FdI, pochi minuti prima aveva pubblicato una nota nella quale manifestava “il totale sdegno e la più ferma condanna per la scritta antisemita apparsa a Viterbo contro il neo segretario del Partito democratico, Elly Schlein. Certe vergognose intimidazioni – ha precisato Foti – non devono trovare spazio nella dialettica politica”.

Si susseguono in queste ore i messaggi di solidarietà da Fratelli d’Italia nei confronti di Foti per le minacce ricevute. Da Paolo Trancassini a Chiara Colosimo, da Andrea Delmastro a Salvatore Caiata, da Lucrezia Mantovani a Riccardo Zucconi. Tutti vicini al presidente dei deputati di FdI.

«Solidarietà al collega Tommaso Foti, vittima di odiose minacce su Internet. La politica tutta dovrebbe intervenire per condannare i vili gesti che sempre piu’ spesso colpiscono esponenti della maggioranza e in generale il Parlamento. A lui va tutta la mia vicinanza e il forte sdegno per quanto e’ successo». Con queste parole Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario FdI al Senato, sollecita un intervento dall’opposizione, che ancora non è arrivato.

“La sinistra ha il braccino corto quando gli insulti sono contro di noi”

Ancora più esplicito Riccardo De Corato: «Esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per quanto accaduto a Viterbo e a Tommaso Foti, il nostro capogruppo, per le minacce, forse ancor più gravi perché più dirette, ricevute via web». Il deputato FdI aggiunge infatti: «allo stesso tempo rilevo il braccino corto delle varie sinistre che siedono in Parlamento: per la nuova segretaria del Pd non si sono contate le solidarietà, per Foti neanche mezza riga. La chiedono ma non la danno, due pesi e due misure», conclude De Corato.