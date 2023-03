Fedez: “Voglio stare lontano dai social”. E Corona sgancia la bomba: “La Ferragni vuole il divorzio”

Fedez rompe il lungo silenzio sulla sua presunta crisi con Chiara Ferragni: in una story su Instagram lancia un messaggio ai suoi 14,6 milioni di follower nel quale scrive testualmente.

Fedez fuori dai social, il motivo resta misterioso

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. Sembra, quind, tenerci a chiarire che la causa non è una crisi di coppia con Chiara Ferragni. Dopo il festival di Sanremo, Fedez ha fatto solo rarissime incursioni sui social, per lo più per polemizzare su come venivano trattate alcune notizie sul suo conto e per pubblicizzare un nuovo podcast.

Ieri non era passata inosservata l’assenza del rapper dalla presentazione della terza serie di ‘Lol: chi ride è fuori’, di cui è conduttore e per il quale ha comunque girato anche gli spot di lancio.

Le voci della crisi matrimoniale: Corona getta benzina sul fuoco

Attesissimo dopo la sparizione social seguita al festival di Sanremo (su cui si sono fatte mille illazioni, da una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni alla montatura pubblicitaria), il rapper non è intervenuto né ha mandato un contributo video. “Ci segue da lontano”, ha spiegato Serena Dandini che ha condotto la conferenza stampa del comedy show.

Sulla crisi dei Ferragnez è intervenuto in queste ora anche Fabrizio Corona su. “Le acque in casa Ferragnez – dice l’ex re dei paparazzi – si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio” avrebbe fatto sapere Fabrizio Corona su Telegram, proseguendo: “A farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

Corona sostiene, dunque, che l’influencer avrebbe le idee chiare sul futuro della coppia, mentre Fedez si sarebbe fatto sopraffare dalla depressione e il sintomo della balbuzie sarebbe un segnale eloquente.