Chiara Ferragni e Fedez, separazione in arrivo? Il gossip impazza e i fan organizzano un sit in per farli riconciliare

Consapevoli che alla maggioranza degli italiani la cosa non interessa affatto diamo però anche noi notizia della crisi che starebbero vivendo Chiara Ferragni e Fedez dopo la tormentata ultima serata di Sanremo. Del resto ce li hanno propinati in tutte le salse per cinque sere di seguito. Sono i due personaggi più nominati sui social e nel gossip quotidiano. Una loro, eventuale, separazione travolgerebbe anche la lite sui Rolex tra Totti e Ilary.

E’ dunque Leggo.it a riprendere la notizia secondo la quale i due coniugi sarebbero stati sorpresi fuori dallo studio di un avvocato. La coppia è stata fotografata insieme nel giorno di San Valentino, ma pare che stessero davanti al portone dello studio di un legale. Il gossip lo ha diffuso l’influencer Deianira Marzano che riporta quanto affermato da un follower che dichiara di averli visti, appunto, fuori dallo studio di quello che sarebbe il loro avvocato.

“Su questo – scrive Leggo.it – si è aperto un grande dibattito in rete, visto che non è detto che si siano rivolti a un legale proprio per la separazione, ma potrebbero aver avuto altre questioni da risolvere. Di fatto, da giorni Fedez non pubblica nessuna storia o post su Instagram e la stessa Ferragni posta solo contenuti di lavoro o che riguardano i suoi figli, senza mai fare riferimenti al marito. Un comportamento molto insolito per i due”.

La crisi sarebbe deflagrata per il tentativo di Fedez, con la complicità di Rosa Chemical, di rubare la scena alla moglie che presentava l’ultima serata del festival. Un altro dettaglio lo aggiunge Guia Soncini: “Nessuno dei coniugi Ferragni – scrive – è andato a dormire in albergo, per ora. Ma entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese. La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi) e – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre”. I fan dei Ferragnez intanto vogliono fare un presidio in piazza Duomo per chiedere alla coppia di riconciliarsi: l’idea sta prendendo piede su Twitter. Così come l’ipotesi che il prolungato silenzio sia una sorta di lancio mediatico per la serie Prime che stanno ultimando.